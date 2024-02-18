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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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6 projede 4 bin konut üretiyoruz

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

18 Şubat 2024
6 projede 4 bin konut üretiyoruz

İnşaat, turizm ve AVM yatırımları ile öne çıkan Artaş Grubu, Avrupakent GYO’yu 2023 sonunda halka arz etti. Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “6 projede 4 bin konut üretiyoruz. Bu yıl 700 milyon dolarlık ciro hedefliyoruz” diyor.

Artaş Holding, gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi ve enerji sektörlerinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren, yeni yatırımlarıyla büyüyen bir holding. 

Gayrimenkul sektöründe ‘Avrupa Konutları’ markasıyla tanınan holding, ‘Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi’ adıyla modern iş merkezleri de üretiyor. Holding iştiraki Avrupakent GYO, 21 Aralık 2023’te BİST’te işlem görmeye başlarken, halka arz büyüklüğü 5,5 milyar TL oldu. 

Artaş Holding, turizm sektöründe gerçekleştirdiği iş birlikleri ve projelerle de dikkat çekiyor. Turizmde ise son yıllarda gerçekleştirdiği anlaşmalarla dünyaca ünlü turizm işletmecilerinin Türkiye’deki faaliyet alanlarını genişleten şirket, Vadistanbul Radisson Collection, Çamlıvadi ve Saklıvadi’de premium segment Mövenpick Living ile turizm sektörüne yeni tesisler kazandırdı. 

Kayseri’de hizmete aldığı Radisson Blu Mount Erciyes oteli, şehrin ilk kayak oteli özelliğini taşıyor. Son olarak Mesa-Artaş-Kantur&Akdaş ortaklığında inşa edilen Tema İstanbul’un yapımı süren Tema World bölümündeki otel için de Marriott International Grubu ile Marriott Executive Apartments marka kullanımı anlaşması imzalandı. 

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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