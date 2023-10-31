60 milyon dolarlık yatırım yapacak

Temelleri Köşebaşı markasıyla atılan bugün restoran, catering, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Aziz Ebay Holding, 2025 sonuna kadar 60 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Şirket, 2023'te 4 milyar TL'lik ciroya ulaşmayı hedefliyor.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

Aziz Ebay Holding'in temelleri yeme içme sektörünün önemli markalarından Köşebaşı'nın kurulmasıyla atıldı. 1995 yılında Ali Akkaş ve Mehmet Yeşilyurt tarafından kurulan Köşebaşı, 2019'da ikinci kuşağın şirkete girmesiyle yeme içme zinciri olma yolunda ilk adımı attı.

80 metrekarelik bir dükkanda başlayan yolculuğunu bugün 12 marka ve 40'tan fazla restoranıyla devam ettiren holding diğer taraftan; catering, turizm ve enerji sektörlerinde yeni yatırımlarla büyüyor. 2025 sonuna kadar 60 milyon dolarlık bir yatırım planlayan holding, 2022 sonunda 2,2 milyar TL olan cirosunu 2023'te 4 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyor.

100 RESTORANA ULAŞACAK

Holdingin yeme içme sektörüne odaklanan şirketi Akkomarka Restoran Topluluğu, hem yurtiçinde hem yurt-dışında markalaşarak büyüyor.

Hali hazırda Amsterdam'da dört, Azerbaycan'da ve Özbekistan'da ikişer restoranıyla hizmet sunan Akkomarka'nın yatırım aşamasında olan İspanya'da bir, Azerbaycan'da iki ve Özbekistan'da üç restoranı daha var. Grubun ayrıca Avrupa'nın önemli turizm şehirlerinden birinde de yeni yatırımı için görüşmeleri tamamlanmak üzere.

İngiltere, Londra, Casablanca, Dubai, New York, Miami ve Fas için de görüşmeler devam ediyor. Aziz Ebay Holding CEO'su Volkan Akkaş, 2025 sonuna kadar 25'i yurtdışında, 100 restoranı geçmeyi planladıklarını söylüyor.

Holding bünyesinde yer alan AA Enerji Yatırımları ise bir yıldır üzerinde çalışılan sürdürülebilir temiz enerji hedefleri doğrultusunda kuruldu. Restoranlarda harcadıkları enerjiyi sıfırlama hedefiyle yola çıkan şirket, güneş enerjisi santrali ile temiz enerji üretimi yapıyor ve kalanını devlete satıyor.

GES KURUYOR

Şu an, halihazırda 1 MW kurulu sistem var. Sivas'ta yer alan ikinci santral için de çalışmalar sürüyor. Bir santralin yatırımı için yaklaşık 1,4 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyleyen Akkaş, hedeflerinin 2027 sonuna kadar 5 MW enerji üretebilmek olduğunu söylüyor. Holding, sürdürülebilirlik kapsamında et, süt atıklarını kedi köpek mamasına, diğer atıkları ise gübreye çevirecek yeni bir projeye imza atıyor.

Mama ve gübre üretimi için bir tesis kurmayı planladıklarını belirten Akkaş, "Ürettiğimiz kedi, köpek maması ve sınırsız gübreyi restorana gelen müşterilerimize birer kiloluk paketlerde ücretsiz vermeyi planlıyoruz" diyor. Bu proje için yaklaşık 450 bin dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor.

YEMEK SİPARİŞ İŞİNE GİRDİ

Şirketin, sektörde denge unsuru olmak istediği bir başka konu da yemek sipariş platformu. ‘Yemek Hazır' uygulamasıyla yemek sipariş işine giren holding, yüzde 6'yı geçmeyecek komisyonlarla hizmet veriyor. Uygulamanın 1,5 milyondan fazla üye, 3 binden fazla restorana ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca grubun amiral gemisi Akkol Catering Grubu aralarında büyük markaların olduğu her gün, yaklaşık 200 bin kişiye yemek veriyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde catering işini yurtdışına taşımak için çalışmalar yürütüyor. Toplamda 925'i kadın olmak üzere, 2 bin 215 çalışanı olan holding, önümüzdeki dönemde turizm sektörüne de girmeyi planlıyor. Akkaş, sürdürülebilir ve çevre dostu bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söylüyor.

