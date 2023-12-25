600 milyon TL’lik yatırım 2024’te hayata geçirilecek

Tarıma dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde faaliyet gösteren Sunar Topluluğu'nun şirketi 'Sunar Un ve Yem' Ekonomist'in 'Anadolu'nun 500 Büyük Şirketi' araştirmasında 2022 yılında istihdamını en çok artıran şirket oldu.

10-23 Aralık 2023 tarihli sayıdan

Tarıma dayalı sanayi, gıda ve biyoendüstri sektörlerinde altı şirketle faaliyet gösteren ve bu yıl holdingleşme sürecini tamamlayan Sunar Topluluğu, beş kıtada 113 ülkeye 250 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor.

Cirosu 10 milyar TL'nin üzerinde olan ve bin 200'ün üzerinde doğrudan istihdam yaratan topluluğun bünyesindeki şirketlerden biri önemli bir başarıya imza attı.

Sunar Özlem Gıda olan ünvanını Sunar Un ve Yem olarak değiştiren şirket, Ekonomist'in 'Anadolu'nun 500 Büyük Şirketi' araştırmasında 2022 yılında istihdamını en çok artıran şirket oldu. Şirket, 2022 yılında istihdamda yüzde 158'lik artışla çalışan sayısını 240 kişiye çıkarttı.

Hayvancılık sektörüne yönelik süt, besi, özel dönem ve kanatlı gibi yemleri üreten aynı zamanda un üretiminde de Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Sunar Un ve Yem'in istihdam artışının arkasında yapılan yatırımlar ve bir satın alma var.

2022 yılında şirketin iç pazardaki etkinliğini artırma hedefleri çerçevesinde Konya'da atıl durumdaki bir yem fabrikası satın alındı.

Yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmaları sonrasında tesis, bölgedeki en önemli yem fabrikalarından birisi haline geldi. Bununla birlikte sürekli iyileştirme ve kapasite artışları ile istihdam bir önceki yıla göre yüzde 158 arttı.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

Halen devam eden teknoloji ve kapasite artırma çalışmalarının da etkisiyle Sunar Un ve Yem'de istihdam artışının yeni dönemde de devam edeceğini söyleyen Sunar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, "Sunar Un ve Yem'in 2021'de yaklaşık 1 milyar TL olan cirosu 2022 yılında yaklaşık 2 milyar TL'ye yükseldi. Gerçekleştirmekte olduğumuz yatırımlarla yükselişimizi devam ettireceğiz" diyor.

Sunar Un fabrikasında toplam 250 milyon TL'lik yatırım projesi devam ediyor. Ayrıca, 2024 yılında 300 milyon TL'lik yeni yatırım projesi de başlatılması planlanıyor.

2024 yılında toplamda 600 milyon TL'lik yatırım hayata geçireceklerini belirten Mustafa Nuri Çomu, "Bu yatırımla birlikte un üretim kapasitemizi iki katına çıkarırken, istihdamımızda da artış olacak" diye konuşuyor.

Sunar Un ve Yem'in ayrıca bütün şirketlerin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak 60MW üzerinde güneş enerjisi santrali yatırımı olacak.

“KAPASİTEMİZ İKİ KATINA ÇIKIYOR”

"Yatırım çalışmaları devam eden Osmaniye'deki modern un tesisimizi 2024'te devreye alacağız. Bu yatırımımızla bir taraftan kapasitemizi iki katına çıkarırken pazar payımızı da artıracağız.

Bunların haricinde 2024 yılında bilişim sistemleri alanında müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın süreçlerini iyileştirmeye yönelik entegre sipariş sistemlerini devreye almayı planlıyoruz. Yem sektöründe çiftliklere yönelik eğitim ve hayvan bakımı desteklerimizi artıracağız.”