70 bin KOBİ’ye ulaşacak

Esnaftan KOBİ’lere ve büyük ölçekli şirketlere kadar geniş bir müşteri portföyüne hizmet veren Tam Finans, faktoring sektöründe yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümler sunuyor. Kendi geliştirdiği altyapısı sayesinde gelen başvuruların yüzde 90’ını dijital olarak tamamlıyor, kredi kararlarının yüzde 65’ini insan eli değmeden sonuçlandırıyor. Risk skorlama altyapısı ile üç dakikada KOBİ’nin talebine yanıt verebiliyor.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından Avrupa’nın en iyi KOBİ finans şirketi seçilen Tam Finans, bu başarısını geçen yıl Mısır’ın unicorn girişimlerinden MNTHalan tarafından satın alınarak pekiştirdi. Bu ortaklık, şirketin dijital altyapısını ve müşteri odaklı çözüm sunma kapasitesini daha da geliştirdi. 2025’te hayata geçirilecek fintek şirketiyle birlikte, şirketin sektördeki yenilikçi liderliği yeni bir boyut kazanacak. Tam Finans, fintek alanında atılacak stratejik adımlarla yenilikçi bir geleceğe kapı aralayacak.

DESTEĞİ ARTIRACAK

800’ü aşkın çalışanı, 42 şubesi ve 1 milyar TL’yi aşan öz kaynaklarıyla Türkiye’nin 28 farklı bölgesinde hizmet veren Tam Finans, bugüne kadar 172 binden fazla KOBİ’ye finansman desteği sağladı. 2024 yılında 53 bin firmaya finansman sağladıklarını ve ortalama işlem büyüklüğünün 300 bin TL’ye ulaştığını söyleyen Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “2025 yılı itibarıyla şube sayımızı 49’a çıkarmayı, 70 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için hedefimiz 14,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşabilmek. Bu hedef doğrultusunda, KOBİ’lere sağladığımız finansman desteğini artırarak, sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Tarım sektörüne yönelik olarak kurdukları tarım şirketiyle, çiftçiler ve tarım bayileri arasındaki ticareti kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Karamanlı, şu ana kadar 800 tarım bayisi ile anlaşma sağladıklarını ve bu sayıyı daha da artırmayı planladıklarını belirtiyor. Ayrıca, bir fintek şirketi kurma yolunda hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Karamanlı, bu şirketle birlikte, finansal teknolojiler alanında daha yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Tam Finans’ın mikro KOBİ’lere sunduğu hizmetlerle büyüdüğünü, Mısırlı MNTHalan ortaklığının da büyümede katalizör görevi gördüğünü kaydeden Karamanlı, 2025’te de KOBİ odaklı hizmet yelpazesini genişleteceklerini ifade ediyor. Karamanlı, “Müşteri sayısı bakımından da pazarın yüzde 54’üne hakim durumdayız. 2025’te dijital kanal uygulamalarımızı geliştirerek yeni iş birlikleri ve entegrasyonlar vasıtasıyla KOBİ’lere finansman dışındaki ihtiyaçları için de çözümler sağlayacağız. Bu sayede KOBİ’lere ücretsiz risk yönetimi ve risk izleme hizmeti de sunacağız. Bu hizmetlerimizi yılın ikinci yarısına kadar KOBİ’lerle tanıştıracağız” diye konuşuyor.