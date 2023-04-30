73 şirkette net kâr beklentileri

İlk çeyrek bilançolarında yüksek seyreden enflasyonla ciro büyümesinin sürdüğü, artan maliyetlerin FVAÖK ve net kâr marjlarında baskı oluşturduğu öngörülüyor.

Bankalarda ana temalar ise zayıf net faiz marjı gelişimi, yüksek faaliyet giderleri, kârlarda çeyreksel bazda gerileme olarak sıralanıyor.

Borsada hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için 2023 ilk çeyrek bilanço sezonu geçen hafta başladı.

BİST’te işlem gören şirketler için ilk çeyrek finansallarının son açıklanma tarihi; solo finansallar için 1 Mayıs, konsolide-şirketler ve konsolide olmayan-bankalar için 10 Mayıs, konsolide-bankalar için ise 22 Mayıs olarak belirlendi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.