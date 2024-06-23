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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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75 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Amerikalı Skechers, Türkiye’de hem perakende hem üretimde büyümeye devam edecek. Yaklaşık 75 milyon dolar yatırımla yeni bir tesis kuracaklarını söyleyen Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, mağaza sayısını ise 125’e çıkartacaklarını belirtiyor.

23 Haziran 2024 | 16:37
75 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Amerika merkezli perakende zinciri Skechers, 2011’de Olka Spor ile girdiği Türkiye’de hız kesmeden büyümeye devam edecek.  Yaklaşık üç yıl önce Türkiye’de Skechers markası için ayakkabı ve tekstil üretimine başlayan Olka Spor, yeni fabrika için yer arıyor.

50 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 6-8 milyon adet üretim kapasitesi olan bir tesis planladıklarını belirten Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, “Yaklaşık 70-75 milyon dolarlık yatırım yapacağız.  Bunun için doğru lokasyonu arıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yatırım Ofisi’yle görüşmelerimiz sürüyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
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