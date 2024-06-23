75 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Amerika merkezli perakende zinciri Skechers, 2011’de Olka Spor ile girdiği Türkiye’de hız kesmeden büyümeye devam edecek. Yaklaşık üç yıl önce Türkiye’de Skechers markası için ayakkabı ve tekstil üretimine başlayan Olka Spor, yeni fabrika için yer arıyor.

50 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 6-8 milyon adet üretim kapasitesi olan bir tesis planladıklarını belirten Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, “Yaklaşık 70-75 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Bunun için doğru lokasyonu arıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yatırım Ofisi’yle görüşmelerimiz sürüyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.