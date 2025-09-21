“750 milyon dolar yatırımla yeşil fabrika kuruyoruz”

Kocaer Çelik, 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen çelik profil üreticileri arasında yer alıyor. İzmir Aliağa’daki 300 bin m² alanda kurulu entegre tesislerinde yıllık 800 bin ton çelik profil kapasiteyle üretim yapan şirketin üç çelik profil fabrikasının yanı sıra 180 bin ton kapasiteli çelik servis merkezi ve 100 bin ton kapasiteli galvaniz fabrikası bulunuyor. Şirket ayrıca mevcut beş tesisinde bulunan çatı üstü GES’leriyle elektrik tüketiminin üçte birini kendi üretimiyle karşılıyor.

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, 750 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle, enerji ve çelik sektörlerinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri Ekonomist’e anlattı. Bu yatırım planları gerçekleştiğinde 1 milyon ton kapasiteli yeşil çelikhane ve 500 bin tonluk yeni çelik profil fabrikası kurulacak. Hakan Kocaer, şirketin gelecek vizyonuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

