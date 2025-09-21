ARA
DOLAR
41,39
0,23%
DOLAR
EURO
48,62
-0,32%
EURO
GRAM ALTIN
4903,15
1,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
11294,48
2,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

Diğer Yazıları

“750 milyon dolar yatırımla yeşil fabrika kuruyoruz”

Kocaer Çelik, 750 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle enerji ve çelik sektöründe yeni yatırıma soyunuyor. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “1 milyon ton kapasiteli yeşil çelikhane ve 500 bin tonluk yeni çelik profil fabrikası kuracağız” diyor.

21 Eylül 2025 | 09:00
“750 milyon dolar yatırımla yeşil fabrika kuruyoruz”

Kocaer Çelik, 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen çelik profil üreticileri arasında yer alıyor. İzmir Aliağa’daki 300 bin m² alanda kurulu entegre tesislerinde yıllık 800 bin ton çelik profil kapasiteyle üretim yapan şirketin üç çelik profil fabrikasının yanı sıra 180 bin ton kapasiteli çelik servis merkezi ve 100 bin ton kapasiteli galvaniz fabrikası bulunuyor. Şirket ayrıca mevcut beş tesisinde bulunan çatı üstü GES’leriyle elektrik tüketiminin üçte birini kendi üretimiyle karşılıyor.

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, 750 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle, enerji ve çelik sektörlerinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri Ekonomist’e anlattı. Bu yatırım planları gerçekleştiğinde 1 milyon ton kapasiteli yeşil çelikhane ve 500 bin tonluk yeni çelik profil fabrikası kurulacak. Hakan Kocaer, şirketin gelecek vizyonuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

“750 milyon dolar yatırımla yeşil fabrika kuruyoruz”-1
0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL