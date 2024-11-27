8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde altı ilde 59 ilçede 6,4 milyon nüfusa ve 2,3 milyon aboneye hizmet veren Gediz Elektrik, 2025 yılına yeni hedeflerle giriyor. Son 12 yılda bölgede 45 milyara yakın yatırım yapan Eksim Holding şirketlerinden Dicle Elektrik, yüzde 76 olan kayıp kaçak oranını 2024 yılı itibarıyla yüzde 42 seviyelerine indirdi.

Kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız olarak nitelendirilen 3K alanlarında ise bu oran yüzde 12 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Bu rakamı yüzde 10’lara çekmeyi hedeflediklerini belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 2024 yılında 8,1 milyar TL’lik yatırım kapasitesine ulaştıklarını ve 2025 yılı için de 8 milyar TL bütçeli yeni projeleri devreye almaya hazırlandıklarını söylüyor. Yatırımlar kapsamında; şehir şebekesi dönüşüm projeleri, yeni şebeke inşaları ve altyapı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra özellikle kırsal alan dönüşüm çalışmalarına öncelik verilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.