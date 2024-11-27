ARA
DOLAR
34,66
0,03%
DOLAR
EURO
36,52
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
2942,77
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9639,77
0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak

Son 12 yılda 45 milyar TL’ye yakın yatırım yapan Eksim Holding şirketlerinden Dicle Elektrik, 2025 yılında 8 milyar TL’lik yatırım planlıyor. Bu kapsamda, şehir şebekesi dönüşüm projeleri, yeni şebeke inşaları ve altyapı çalışmalarına öncelik verilecek.

27 Kasım 2024 | 16:31
8 milyar TL’lik yeni yatırımı devreye alacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde altı ilde 59 ilçede 6,4 milyon nüfusa ve 2,3 milyon aboneye hizmet veren Gediz Elektrik, 2025 yılına yeni hedeflerle giriyor. Son 12 yılda bölgede 45 milyara yakın yatırım yapan Eksim Holding şirketlerinden Dicle Elektrik, yüzde 76 olan kayıp kaçak oranını 2024 yılı itibarıyla yüzde 42 seviyelerine indirdi.

Kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız olarak nitelendirilen 3K alanlarında ise bu oran yüzde 12 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Bu rakamı yüzde 10’lara çekmeyi hedeflediklerini belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 2024 yılında 8,1 milyar TL’lik yatırım kapasitesine ulaştıklarını ve 2025 yılı için de 8 milyar TL bütçeli yeni projeleri devreye almaya hazırlandıklarını söylüyor. Yatırımlar kapsamında; şehir şebekesi dönüşüm projeleri, yeni şebeke inşaları ve altyapı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra özellikle kırsal alan dönüşüm çalışmalarına öncelik verilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2942,77 0,39%
  • ALTIN ONS 2640,66 0,34%
  • BIST 100 9639,77 0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,72 -0,882%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40485 -0,12974%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 111,8 6,0195%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6567 0,0337%
  • EURO/DOLAR 1,0538 0,5443%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5216 0,3843%
  • STERLIN/DOLAR 1,26387 0,64262%
Borsa Haberleri
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL