ABD pazarında büyümeye odaklandı

Enerji santrallerine yedek parçadan ekipman satışına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Pro-Per Enerji, ABD pazarında hedef büyüttü.

Şirketin genel müdürü Serhat Görgün, “ABD pazarının potansiyeli nedeniyle ciromuzda yüzde 50’lik artış bekliyoruz” diyor.

Temelleri 15 yıl önce atılan Pro-Per Enerji, General Electric’te görev yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren girişimciler Abdullah Kurt, Orhan Çaşur ve Gönen Özuysal tarafından temelleri atılan bir şirket.

Ana faaliyet alanları arasında; enerji santrallerinin işletme ve bakımı, demontaj, relokasyon ve geri dönüşüm, kurulum ve devreye alma, yedek parça ve ekipman satışı ile takım konteyneri kiralama hizmetleri yer alıyor.

Enerji servis sektöründeki faaliyetlerini her geçen gün büyüten şirket, global sektörün lider firmalarıyla partner, temsilcilik ve distribütörlük anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.