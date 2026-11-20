Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), ekosistemin güncel görünümünü ortaya koyan Ekim 2026 Girişim Haritası sonuçlarını açıkladı. 2017 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan haritada, Türkiye’deki yapay zeka girişim sayısı nisan ayındaki 482 seviyesinden 504’e yükselerek ilk kez 500 kritik sınırını aşmış oldu.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Girişim ekosisteminin güncel ve güvenilir bir tablosunu sunmayı hedefleyen değerlendirme kapsamında haritaya 43 yeni girişim eklenirken, faaliyetini veya web varlığını sonlandırdığı tespit edilen 21 girişim ise listeden çıkarıldı. Böylece net 22 girişimlik bir artış sağlandı. Yeni eklenen ve kuruluş yılı bilinen 41 şirketin 25’inin 2025 veya 2026 yıllarında kurulmuş olması dikkat çekti. İstanbul merkezli girişimlerin ağırlığı sürerken; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Bolu ve Gebze’nin yanı sıra New York, Dubai ve Amsterdam merkezli Türk girişimciler de haritada yer aldı.

Ajan tabanlı AI rüzgarı

Güncellemede en çok yeni girişimin yer aldığı alan, 10 yeni şirketle Agentic AI (Ajan tabanlı yapay zeka) kategorisi oldu. Görevleri uçtan uca üstlenebilen çözümlerin öne çıktığı haritada Diyalogsal yapay zeka ve LegalTech alanlarına 5'er, HR Tech ile öngörü ve veri analitiği alanlarına ise 4'er girişim katıldı. Özellikle hukuk ve insan kaynakları teknolojilerindeki uzmanlaşma hız kazanırken; GPU altyapısı, maliyet takibi ve kayıt dışı yapay zeka kullanımını önlemeye dönük yönetişim araçları geliştiren altyapı girişimleri de dikkat çekti.

Ekim 2026 sonuçlarını değerlendiren TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "TRAI Girişim Haritası’nda 500 eşiğinin aşılması, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki girişimcilik birikiminin geldiği noktayı gösteriyor. Sayısal büyümenin yanında, çözümlerin çeşitlenmesi ve belirli alanlarda uzmanlaşmanın derinleşmesi de dikkat çekiyor. Bu dönemde ajan tabanlı sistemlerin, hukuk ve insan kaynaklarına yönelik uygulamaların ve yapay zeka yönetimine odaklanan çözümlerin öne çıktığını görüyoruz."