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Akıllı eldivenlerle yurtdışında büyüyor

İletken iplik teknolojisini temel alarak üretilen ve işletmelerde hata yapmayı önleyen Thread in Motion'un ürettiği akıllı eldivenler, 35 ülkede kullanılıyor. Şirket ABD'ye de açılmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos 2023
Akıllı eldivenlerle yurtdışında büyüyor

İletken iplik teknolojisini temel alarak üretilen ve işletmelerde hata yapmayı önleyen Thread in Motion'un ürettiği akıllı eldivenler, 35 ülkede kullanılıyor. Şirket ABD'ye de açılmaya hazırlanıyor.

Son dönemde yapay zekanın ve makine öğrenmesinin çığır açan ilerlemesi sayesinde giyilebilir teknoloji ürünleri çok daha yaygınlaşmış durumda. 

Aynı zamanda birçok farklı sektörde de akıllı giyilebilir teknolojilerin önü açılmış oldu. Bu kapsamda giyilebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren endüstriyel nesnelerin interneti şirketi Thread in Motion (TIM), işletmelere yönelik sunduğu yenilikçi çözümleri ile dikkat çekiyor.

Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından kurulan Thread in Motion, endüstri alanlarında, çalışanların giydiği kıyafetlere farklı teknolojiler entegre ederek onların sağlığı ve güvenliği için bir ürün geliştirmek ve fabrikalarda daha verimli ve izlenebilir bir ortam kurmak üzere hedef belirledi.

Lisans eğitimini mekatronik mühendisliği üzerine tamamlayan ve ardından havacılık sektöründe çalışmaya başlayan Demircioğlu, tasarımcı annesi sayesinde tekstil sektörüyle iç içe büyüdü. 

Demircioğlu, tasarım bakış açısıyla mühendisliği bir araya getirecek bir çözüm üzerine düşünmeye başladı ve akıllı giyilebilir teknoloji ürünleriyle tanıştı. Üniversite arkadaşı Rahim Öner ile günlük kıyafetlerin ve giyilebilir parçaların nasıl akıllı hale getirilebileceği üzerine fikirler geliştirmeye başlayan Demircioğlu, Mercedes Benz tarafından gerçekleştirilen "50. Yılda 50 Start-up" isimli yarışmayı kazandı. 

Girişimci, otomobiller içindeki cihazların kontrol edebileceği bir akıllı koltuk modeli fikriyle devam etti. Son olarak endüstriyel tesislerde çalışanların hem işlerini yönetebileceği hem de hızlı çalışmalarını sağlayabilecek akıllı eldivenleri üretmeye başladı ve Thread in Motion'ın ilk adımlarını attı.

ELLER SERBEST

Bugün gelinen noktada hatasız, hızlı ve izlenebilir endüstriyel operasyon süreçleri sağlayan akıllı eldivenler ürettiklerini söyleyen Kadir Demircioğlu, endüstri 5.0 hareketi ile otomasyonu insanla bir araya getirdiklerini belirtiyor. 

El terminalleri veya standart barkod okuyucu gibi cihazlar günümüzde hantal ve yavaş kaldığına dikkat çeken Demircioğlu, akıllı eldivenler ile bu sorunları giderdiklerini vurguluyor.

Akıllı eldivenler ergonomik ve "eller-ser-best" iş deneyimi sayesinde daha verimli ve hızlı operasyonlar sağlıyor, sensör tabanlı cihazlar ile gerçek zamanlı veri toplayabiliyor, çok katmanlı geri bildirim mekanizması ile operasyonlarda kalite kontrol süreçlerini yönetebiliyor. 

Giyilebilir teknoloji çözümleri Carrefour, Mercedes, Tofaş, Hyundai, Toyota gibi otomotiv devlerinin tesislerinde aktif olarak kullanılıyor.

35 ÜLKEDE KULLANILIYOR

35 ülkede, global şirketler de dahil olmak üzere, 200'den fazla şirkete ürün ve hizmet sunduklarını ifade eden Demircioğlu, şöyle devam ediyor: "Bu yıl Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya'da etkinliğimizi artırmak, Dubai'de kendimize bir pazar yaratmak ve ABD pazarına da açılmak istiyoruz. 

Global patentini aldığımız akıllı eldivenlerimiz ile dijital platformumuz CONWO üzerine çalışmalarımız devam ediyor. CONWO isimli platformumuzda yer alan modülleri cihaz yönetimi, veri analizi ve şirketlerde yer alan farklı sistemlere kolay entegrasyon anlamında geliştirip müşterilere özel projelerle tüm ihtiyaçlara tek bir platform üzerinden erişim sağlayacağız."
 

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