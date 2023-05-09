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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor

Ticari araç endüstrisindeki en büyük tedarikçilerden biri olan Alman ZF Group, ZF CVS Türkiye aracılığıyla Sakarya'da 40 milyon Euro’luk fabrika yatırımı yapıyor. Tesis tam kapasiteye devreye girdiğinde 300 milyon Euro’luk ihracat potansiyeline sahip olacak. 600 kişilik istihdam sağlanacak.

09 Mayıs 2023
Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor

2022 yılında 44 milyar Euro ciro yapan ve 32 ülkede, 168 üretim tesisi bulunan ZF’nin Türkiye’deki şirketi ZF CVS Türkiye, fren körüğü üretimi için Sakarya'da kurduğu fabrikasının resmi açılışını yaptı. Yeni üretim binasının da temel atma törenini gerçekleştirdi. ZF CVS Türkiye, bugüne dek iki tesis için yaklaşık 40 milyon Euro’luk yatırım yaptı. 

ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya’da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı yaratmayı ve toplamda 300 milyon Euro’luk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor. 

2020 yılında temeli atılan fren körüğü fabrikasının açılışı ve ek tesislerin temel atma töreninde konuşan ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, “Türkiye’de oluşturduğumuz güçlü tedarikçi altyapı ve müşteri odaklı çalışmalarımız, ülkemizdeki yatırımlarımızın temelini oluşturuyor. ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye’de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul’daki merkezimiz ve Sakarya’dan tüm dünyayı yönetiyoruz” dedi.

YÜZDE 90’A VARAN YERLİLİK ORANI

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışı yapılan fabrikada fren körükleri ve krank milleri üretildiğini ifade eden Kazım Eryılmaz, “Şirketimiz, temel atma töreni gerçekleşen yeni üretim binasında kompresörler de dahil olmak üzere yüzde 90’a varan yerlilik oranına sahip ticari araç şasi teknolojisi ürünlerine yatırım yapmayı hedefliyor. Yakalanan yerlilik oranı, son 13 yıldır oluşturulan güçlü yerel tedarikçi ağının ve Türkiye’nin güçlenen altyapısının ve lojistik imkanlarının bir sonucudur.” diye konuştu. 

ZF CVS Türkiye’nin ürettiği fren körüğü ve şasi teknoloji ürünleri ile hem küresel ticari araç müşterilerinin hem de yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Kazım Eryılmaz, “Sakarya’daki fabrika yatırımlarımızın yanı sıra, 2018’de İstanbul’da faaliyete geçen Lojstik Merkezimiz sayesinde WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin yerel müşterilerine, iş ortağımız Intermobil ile birlikte geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.  

FREN KÖRÜĞÜ ÜRETİMİNDE AVRUPA’NIN MERKEZİ OLACAK 

Açılış ve temel atma töreni kapsamında Türkiye’ye gelen, ZF Ticari Araç Operasyonlar ve Malzeme Yönetimi Tepe Yöneticisi Nicolas Bardot, Türkiye’nin, ZF için önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Bardot, “3 yıl önce temeli atılan ve bugün üretime başlayan fabrikamızın ardından ek üretim binamız için de temel atma töreni gerçekleştiriyoruz” dedi. 

ZF CVS Türkiye yöneticileriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Nicolas Bardot, “Türkiye’nin üretim gücüne, tedarikçi altyapısına, iş gücü yetkinliğine ve tecrübesine, ürün ile hizmet kalitesine güveniyoruz. Süregelen yatırımlarla da Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa’daki merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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