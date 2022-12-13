Anadolu 500 1 trilyon TL ciroya koşuyor

Ekonomist Dergisi olarak 32 yıldır yayın hayatındayız. Bu uzun yolculuk sürecinde siz değerli okurlarımız için özgün içerikler hazırlayarak yolumuza devam ediyoruz. Uzun soluklu, sürdürülebilir araştırmalara imza atıyoruz. İşte bu araştırmalarımızdan biriyle daha bu sayımızda sizlerin karşısındayız.



Sadece büyük şehirlerin değil; Anadolu’nun, Anadolu’dan şirketlerin de sesi olma gayreti içindeyiz. Ekonomist Dergisi olarak, 2004 yılından bu yana Anadolu’daki dev şirketlerin cirosal büyüklüğe göre listesini yayınlıyoruz.

2004 yılından bu yana devam eden ve her yıl tekrarlanan araştırmanın bu yıl 19’uncusu ile karşınızdayız. Araştırmamız 2004 yılında Anadolu 250 olarak başlamıştı. 2009 yılından itibaren ise Anadolu’dan daha fazla şirketin çalışmaya dahil olmasıyla birlikte araştırmamızın adını ‘Anadolu 500’ olarak revize ettik.



Haberimizin detaylarında da göreceğiniz üzere listeye girmek için artık en azından 500 milyon TL ciroya ulaşmak gerekiyor. 2019’da 200 milyon TL olan en az ciro 2020’de 250 milyon TL barajını aşmıştı. 2021 araştırmasında 500 milyon TL alt ciro sınırına dayanan araştırmanın 2022 bilançoları üzerinden gerçekleşecek sonuçlarını, döviz ve emtiadaki artışlar sonrasında merak ediyorum.

Geçen yılki araştırmada 500 şirketin cirosu 485 milyar TL seviyesindeyken, bu yılki araştırmada 887 milyar TL seviyesine ulaştı. 2022 bilançolarında bu rakamın 1 trilyon TL seviyesini aşacağını şimdiden söyleyebiliriz.



Bu haftaki sayımızda göreceğiniz üzere, önceki hafta iki önemli etkinlik gerçekleştirdik. Holding CEO’larını bir araya getirdiğimiz CEO Agenda 2023 ve 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi…



Bu iki etkinlikte de Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Yaptığımız görüşmelerde iş insanları nakit akışındaki yavaşlamadan döviz kuru seviyesine, seçim belirsizliğinden dünyada tedarik zincirindeki kırılmaya kadar çok farklı risklere dikkat çekiyorlar. Fırsatlar, iş yapma isteği çok fazla. Ancak havadaki sisli ortamın da dağılması gerekiyor. İhracatçı firmalar daha rekabetçi bir kur istiyor. Yine kredi musluklarının gevşetilmesi bekleniyor.



2023 bütçeleri bugüne kadar çoktan bitmiş, yönetim kurullarına sunulmuş olmalıydı. Ancak orada da belirsizlikler nedeniyle planlama yapmakta zorlanıldığını gördüm.



İş insanlarının beklentisi Ankara’nın daha öngörülebilir, belirsizliklerin azaltıldığı, nakit akışının hızlandığı bir ortamı sağlaması yönünde. 2023’e Türkiye’nin yeni yüzyılına girmeye hazırlanırken, güven ve istikrar ortamının sağlamlaştırılması en önemli beklenti gibi duruyor.



Sağlıkla kalın…