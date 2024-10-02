Ankara gayrimenkul piyasası yükselişte

Başkent Ankara, TBMM’ye, büyükelçiliklere ve üniversitelere ev sahipliği yapmasıyla hareketlilik yaşarken, son yıllarda yeni projelerle çeşitlenen gayrimenkul piyasasıyla da öne çıkıyor. Son yıllarda geliştirilen nitelikli gayrimenkul projeleri ile yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik yatırım fırsatları, gayrimenkul piyasasını hareketlendirmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos verileri de bu yükselişi destekler nitelikte.

Enflasyondaki artış, alım gücü azalan TL nedeniyle konut, ihtiyaç olmasının yanı sıra paranın değerini koruma aracı olarak da görülüyor. Bu durum konuta olan talebi artırdı. Konut satışlarında lokomotif şehir olan İstanbul’da ağustos ayında 19 bin 467 adet konut satılırken toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,5 oldu. Ankara yüzde 9,3’lik payla ikinci, İzmir yüzde 5,3’lik payla üçüncü sırada yer aldı. İlk üç il, ülkedeki toplam konut satışlarının yüzde 29’unu oluşturuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.