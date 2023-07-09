Ankara TEKMER büyüyecek

Türkiye'nin ilk özel sermaye destekli teknoloji geliştirme merkezi Ankara TEKMER, büyüyor. Ankara TEKMER CEO'su İmran Gürakan, "2023'ün ikinci yarısında, 2 bin m2'lik alanımızı 5 bin m2'ye çıkararak 60'tan fazla girişime ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" diyor.



Türkiye'nin ilk özel sermaye destekli teknoloji geliştirme merkezi Ankara TEKMER, bünyesinde başarılı girişimcilerin yer aldığı 2 bin m2'lik alanda faaliyet gösteriyor.

Mentorluk, danışmanlık ve eğitim gibi hizmetlerin yanı sıra ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları ile de girişimciler yurtiçi ve yurtdışında iş modeli geliştirme, müşteri bulma, ürün geliştirme ve globale açılma yolculuklarında destek alıyor.

Start up'lar Ankara TEKMER'in ana yatırımcısı LEAP Investment'ın desteği ile yatırımcı ekosistemine ve Ankara TEKMER'de düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarına erişim sağlayabiliyorlar.

Ankara TEKMER CEO'su İmran Gürakan, Ankara TEKMER'in yüzde 100 doluluk ile 30'dan fazla firmaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Ankara TEKMER'e olan talebin de artması ile 2023'ün ikinci yarısında, 2 bin m2'lik alanımızı 5 bin m2'ye çıkararak 60'tan fazla girişime çok daha zenginleştirilmiş imkanlarla ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" diyor.

Gürakan ile yeni yatırım planları ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Girişimcilere verdiğiniz destekler hakkında bilgi verir misiniz?

Ankara TEKMER'de yer alan firmalar, muhasebe, hukuk ve KOSGEB konularında ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışına düzenlediğimiz hızlandırıcı programlara, Ankara TEKMER'in ana yatırımcısı LEAP Investment'ın desteği ile yatırımcı ekosistemine ve Ankara TEKMER'de düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarına erişim sağlayabiliyorlar. Ankara TEKMER'de yer alan prototipleme merkezi FabLab ile donanım geliştiren girişimlerin, ürünlerini üretmelerine ve test etmelerine olanak sağlıyoruz.

Kaç girişimciye ev sahipliği yapıyorsunuz? Bu yıl ve önümüzdeki yıl kaç start up'ı daha bünyenize dahil etmeyi planlıyorsunuz?

Ankara TEKMER yüzde 100 doluluk ile 30'dan fazla firmaya ev sahipliği yapıyor. Ankara TEKMER'e olan talebin de artması ile 2023'ün ikinci yarısında, 2 bin m2'lik alanımızı 5 bin m2'ye çıkararak 60'tan fazla girişime çok daha zenginleştirilmiş imkanlarla ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.

Bu yıl ne gibi etkinlikler, organizasyonlar yapacaksınız?

Bu yıl yeni alanımızın açılışıyla beraber imza etkinliğimiz olan Invest-Up Ankara'yla eylül ayında yine 300'den fazla ekosistem paydaşını bir araya getireceğiz. Birbirinden değerli üniversite ve teknoloji toplulukları Ankara TEKMER'de sunumlar, paneller, networking etkinlikleri ve buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Girişimcilik ekosisteminin büyümesi adına topluluklara olan desteğimizi sürdüreceğiz.

Yurtdışına yönelik çalışmalarınız olacak mı?

Firmaların, farklı ülkelerdeki müşterilerle bir araya geleceği, iş planlarını ve modellerini geliştirebilecekleri, yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapabilecekleri ve global bir network ağına erişebilecekleri yurtdışı hızlandırma programları düzenliyoruz. Yakın bir zamanda da bu programları duyurmaya başlayacağız.

