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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’yle Çanakkale’ye erişim kolaylaşırken kentte arazi satışları zirve yaptı. Satış hareketliliğiyle Biga, Çan, Gelibolu, Lapseki ve köylerinde arazi fiyatları son bir yılda yüzde 100’lere varan oranlarda arttı.

20 Ekim 2023
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı

Ülkemizde son yıllarda hayata geçirilen mega projeler bulundukları bölgelerdeki başta araziler olmak üzere gayrimenkullerin değerlenmesini sağlıyor. Çanakkale’de bu kentlerden biri olarak öne çıkıyor. 

2020 yılı mart ayında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapılacağına dair haberlerin gündeme gelmesiyle Çanakkale’de başlayan arazi satış hareketliliği, Malkara-Çanakkale Otoyolu’yla İstanbul’dan ulaşımın kolaylaşmasıyla bu yıl da devam etti. 

Köprünün devamındaki oto yollar ve tünellerle güney Marmara ve Ege Bölgesi’nden de ulaşımın kolaylaşması cazibesini artırıyor. Tapu Genel Müdürlüğü’nün verileri de Çanakkale’deki hareketliliği gösterir nitelikte. 

Çanakkale’de toplam satış sayılarına göre 2023 yılı ocak - ağustos döneminde yapılan arsa ve arazi satış sayıları; Biga’da 5 bin 852, Çanakkale Merkez’de 4 bin 690, Gelibolu’da 4 bin 112, Lapseki’de 3 bin 203, Bayramiç’de 2 bin 967, Ayvacık’ta 2 bin 680, Ezine’de 2 bin 74, Çan’da 1949, Yenice’de 1886, Eceabat’ta 651 olarak gerçekleşti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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