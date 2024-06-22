Aronya bahçesi kurmak ister misiniz?

Pandemi ile başlayan ve her dönem hayatımıza yeni eklenen virüslerle birlikte sağlıklı beslenmenin önemi de arttı. Sağlık yönünden önemli faydaları bulunan ve şifa kaynağı olarak doktorların, diyetisyenlerin ve fitoterapi uzmanlarının bilimsel çalışmalarına ve tavsiyelerine, reçetelerine eklenen aronya meyvesinin tüketimi arttıkça, üretimi de çiftçiler tarafından merak konusu oldu.

Dr. Aronia markasının kurucusu Aylin Kalafatoğlu, bu sağlıklı markayı bir girişime dönüştürdü.

Ürün gamı arasında aronya meyve özü, aronya sirkesi, aronya kreması, aronya tuzu, aronya meyve kurusu, aronya balı, reçel, marmelat, Türk kahvesi, form çayı, sağlık çayı, Aronya Kids gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Aronya ile AR-GE çalışmalarına başlayarak sektöre yenilikçi ve inovatif ürünler kazandıran Kalafatoğlu, ‘Dikimden hasata, hasattan sofraya’ sloganıyla bahçeler kuruyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.