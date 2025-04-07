Arsa alırken tuzaklara dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların paralarını güvenli liman olarak gördükleri fiziki altın, konut ya da arsa yatırımına yönlendiriyor. Özelikle konut alacak birikimi olmayanlar da ileride üzerine ev kurma hayali ile arsa satın almayı tercih ediyorlar.

Ancak Türkiye’de arsa yatırımları büyük ilgi görse de son dönemde arsa alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık vakaları artmış durumda. Son olarak İstanbul Şile'de 3,5 milyon TL'ye satılık arsa ilanı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakası, yatırımcıların karşılaştığı riskleri gözler önüne seriyor. Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, özellikle projeden arsa satın alan yatırımcıların karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, devletin bu alanda düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı gayrimenkul istatistiklerine göre, konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştı. Tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 48’ini konut oluştururken, bu oran önceki yıllarda yüzde 45 seviyesindeydi. Buna karşılık, arsa ve tarla satışları ise yüzde 8 azalarak 1 milyon 588 bine geriledi. Uzmanlar göre, bu düşüşün nedeni vatandaşların konuta yönelmesi ve bazı yasal düzenlemeler.

ARSA SATIŞINDA DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTTI

Uzmanlar son dönemde arsa alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığını vurguluyor. Örneğin, İstanbul Şile'de 3,5 milyon TL'ye satılık arsa ilanı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakası, yatırımcıların karşılaştığı riskleri ortaya koydu. ​

Arsa yatırımı yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında hukuki ve imar durumunun geldiğini belirten Av. Elvan Kakıcı Şimşek, “Yatırımcılar, satın alacakları arsanın tapu kayıtlarını ve imar durumunu mutlaka detaylıca araştırmalı. Özellikle hisseli tapular, şufa (ön alım) hakkı, ipotek veya intifa gibi hukuki kısıtlamalar yatırımcıları zor durumda bırakabilir. Ayrıca, arsanın doğal sit alanı veya özel koruma bölgesinde olup olmadığı da büyük önem taşır” dedi.

PROJEDEN ARSA SATIN ALIRKEN DİKKAT!

Son yıllarda vatandaşların doğrudan bireysel arsa almak yerine, altyapısı tamamlanmış ve imar izinleri alınmış projelerden arsa satın almayı tercih ettiklerine dikkat çeken Şimşek, projeden arsa satın alırken dikkat edilmesi gereken konuları şöyle özetliyor:

“Bu tür projeler genellikle profesyonel ekipler tarafından belirlenen, master planı hazırlanmış ve imar süreçleri tamamlanmış arsalar sunuyor. Ancak, her ne kadar güvenli bir yatırım gibi görünse de bu alanda yaşanan mağduriyetler giderek artıyor. Son dönemde bazı firmalar, belirli bir süre içinde tapu teslimi yapacaklarını taahhüt etmelerine rağmen, yatırımcılara yıllarca tapu vermiyor veya altyapı çalışmalarını tamamlamıyor. Özellikle yarım kalan projeler, yatırımcıları büyük zarara uğratabiliyor. Örneğin, İstanbul Şile’de yaşanan bir dolandırıcılık vakasında, yatırımcılar yüksek fiyatlarla arsa satın alırken, tapuda beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu tür olaylar, piyasadaki güven sorununu artırıyor.”

DEVLETİN DÜZENLEMELER YAPMASI ŞART

Yatırımcıların korunması açısından devletin bu alanda düzenleyici bir mekanizma oluşturmasının kritik olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: “Devlet, tüm arsa projelerinin kaydedileceği bir Ulusal Proje Sistemi kurmalı ve firmalar projelerini bu platforma eklemek zorunda olmalı. Böylece yatırımcılar, satın almayı düşündükleri arsanın hukuki durumunu şeffaf bir şekilde inceleyebilir. Ayrıca, firmaların projeleri için belirli bir teminat yatırması sağlanmalı ve eğer proje tamamlanmazsa, devlet bu teminatı kullanarak projeyi başka bir firmaya tamamlatabilmeli. Arsa yatırımları, doğru analizler yapıldığında uzun vadede yüksek kazanç sağlayabilecek önemli bir yatırım aracı olabilir. Ancak, yatırımcıların mağdur olmaması için hem bireysel olarak dikkatli davranmaları hem de devletin bu alandaki yasal düzenlemeleri sıkılaştırması gerekiyor.”