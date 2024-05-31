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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Son 4 yılda fiyatlar yüzde 530 arttı... Arsa-arazi satışında ‘kurumsal’ dönem

Ulaşılmaz hale gelen konut fiyatları güvenli liman arayışındaki yatırımcıyı toprağa yöneltiyor. Nef, Babacan, ArsaVev gibi bu trende hizmet veren yeni markalar oluştu.

31 Mayıs 2024 | 14:58
Son 4 yılda fiyatlar yüzde 530 arttı... Arsa-arazi satışında ‘kurumsal’ dönem

Pandemiyle hızlanan doğaya kaçış arzusu arsa ve arazi satışlarına zirve yaptırdı. Ulaşılmaz hale gelen konut fiyatları güvenli liman arayışındaki yatırımcıyı toprağa yöneltiyor. Nef, Babacan, ArsaVev gibi bu trende hizmet veren yeni markalar oluştu.

Türkiye’de vatandaş için konut yatırımı her zaman en güvenli liman oldu. Ancak pandemi sonrası enflasyonun altında faiz oranlarına sahip konut kampanyaların etkisi, mültecilerin yarattığı aşırı konut talebine karşılık veremeyen düşük arz nedeniyle konut fiyatları uçuşa geçti. 

Üst gelir grubu dışında kalan kesim için konut almak artık hayal oldu. Pandemide başlayan, deprem felaketleri sonrası tetiklenen farklı bir yerde kaçılabilecek alternatif alan yaratma isteği ise arsa ve arazi satışlarını patlattı. 

Son dört yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları yüzde 530 arttı. Arsa ve arazi yatırımları daha ulaşılabilir fiyatlı olmaları nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilk tercihi haline geldi. Piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle bu trendin önümüzdeki birkaç yılda devam etmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
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