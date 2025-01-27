arsaVev’in Çiftlikköy Projesi’ndeki otelini Mövenpick işletecek

Gayrimenkul sektöründe inovatif yatırımların temellerini atan, ilk ve öncü şirket olduklarını belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, geliştirdikleri projelerle gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandırırken vatandaşların mevcut konjonktürde ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtıklarını söyledi.

Sektörde bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Bülent Öztürk, “Yalova Çiftlikköy’de 39.746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz, doğa ile uyumlu, içinde çocuk kulübünden tarım, sanat atölyelerine kadar hayata değer katacak sosyal donatılar bulunan projemizde Accor grubu ile iş birliği yapıyoruz. Projemiz içinde 6.000 metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” dedi.

TATİLCİLERE VE İŞ DÜNYASINA HİZMET VERECEK

Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomik Segmentler Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Operasyon Direktörü Paul Stevens, Accor olarak, bu dikkat çekici projede arsaVev ile ortaklık yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Stevens, “Mövenpick Living Yalova, sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikçi tasarımıyla, doğal çevresiyle uyum içinde olacak şekilde titizlikle tasarlandı. Mövenpick’in sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığını yansıtan bu proje hem tatil hem de iş amaçlı konaklamalar için özel bir deneyim sunacak. Gastronomiden sosyal alanlara, etkinlik mekanlarından rekreasyonel olanaklara kadar her detay Mövenpick markasının kalitesini ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıtarak topluma değer katacak” dedi.

YÜZDE 100 BÜYÜME HEDEFLİYOR

2024 yıl sonunda yüzde 170 büyümeye ulaştıklarını belirten Öztürk; “Yalnızca 2024’te toplam 15 milyon metrekare arsa satış talebi aldık, bunun 3 milyon metrekaresini değerlendirdik ve yatırım yapılabilecek 150 bin metrekare arsa için görüşmelere devam ediyoruz. Hedefimiz 2025’i yüzde 100 büyüme ile tamamlamak” dedi.

arsaVev olarak 2024 yılında 12 proje satışa çıkardıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Satışları halen devam eden Türkiye’nin en değerli lokasyonları olan Bodrum, Foça, Kuşadası, Balıkesir, Sapanca ve Çiftlikköy’de 9 farklı projemiz var. Satış faaliyetlerimiz için ofis sayımızı 12’ye çıkarttık. arsaVev Akademi ile emlak danışmanlarına eğitimler verdik, arsaVev mobil uygulaması sayesinde bizimle güçlü bir iş birliğine başlamalarını sağladık. Türkiye’de bir ilk olan arsaVev Club’ı hayata geçirerek yapılacak satın alma karşılığında ArsaPara kazanılmasını ve bunu bir sonraki proje tercihlerinde kullanabilme imkânı sunduk. HDI Sigorta ile iş birliği yaptık, iş ortaklarımızı güvence altına aldık.”

KADINLARIN TOPLUMDAKİ ETKİSİNİN ARTMASINA DESTEK VERİYOR

arsaVev’in müşteri profilinin yüzde 63’ü kadınlardan oluşurken şirkette kadın çalışan oranı yüzde 50, kadın yönetici oranı ise yüzde 60 seviyesinde. Şirket, kadınların toplumdaki etkisinin artmasına destek olma motivasyonuyla hareket ediyor.

Kadınların hayatın her alanında varlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Bülent Öztürk, şunları söyledi: “Geçen yıl olduğu üzere bu yıl da Fenerbahçe’nin Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorları arasında yer alıyoruz. Kadın futboluna verdiğimiz desteği dünyanın en büyük 3 liginde Sheffield United FC, FC Schalke 04 ve Real Betis Feminas takımlarına da sağlayarak bu alanda arsaVev’i global arenaya taşıdık.”