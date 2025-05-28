Atakent’te lüks konut yarışı hızlandı

İstanbul’da 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlayan Küçükçekmece ilçesi Atakent bölgesi, günümüzde Avrupa Yakası’nın batısındaki önemli bir uydu kent alanı olmuş durumda. TOKİ ve Emlak GYO öncülüğünde gelişim gösteren bölgede Mesa’dan Artaş İnşaat’a, Sinpaş’tan Özak GYO’ya ve Mar Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin proje, geliştirme ve satış aşamasında 11 projesi bulunuyor.

2000’li yıllardan itibaren daha nitelikli konut projelerinin geliştirilmesiyle birlikte bölgede Bosphorus City ve Tema İstanbul gibi bazı projelerde orta gelir grubundan üst gelir grubuna geçiş yaşandı. Günümüzde bölgede geliştirilen projelerde metrekare (m2) satış fiyatları 80 bin ila 170 bin TL arasında değişiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgenin önemli bir yerleşim merkezi olarak gelişmesinde TEM otoyolu ile çevresindeki sanayi ve iş alanlarının önemli bir etkisinin olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.