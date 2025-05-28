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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Atakent’te lüks konut yarışı hızlandı

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli bir uydu kent alanı olan Küçükçekmece-Atakent’te lüks konut yarışı hız kazandı. Bölgede Mesa’dan Artaş İnşaat’a, Sinpaş’tan Özak GYO’ya kadar markalı konut üreticilerinin geliştirme ve satış aşamasında 11 projesi bulunuyor.

28 Mayıs 2025 | 09:40
Atakent’te lüks konut yarışı hızlandı

İstanbul’da 1990’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlayan Küçükçekmece ilçesi Atakent bölgesi, günümüzde Avrupa Yakası’nın batısındaki önemli bir uydu kent alanı olmuş durumda. TOKİ ve Emlak GYO öncülüğünde gelişim gösteren bölgede Mesa’dan Artaş İnşaat’a, Sinpaş’tan Özak GYO’ya ve Mar Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin proje, geliştirme ve satış aşamasında 11 projesi bulunuyor.

2000’li yıllardan itibaren daha nitelikli konut projelerinin geliştirilmesiyle birlikte bölgede Bosphorus City ve Tema İstanbul gibi bazı projelerde orta gelir grubundan üst gelir grubuna geçiş yaşandı. Günümüzde bölgede geliştirilen projelerde metrekare (m2) satış fiyatları 80 bin ila 170 bin TL arasında değişiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgenin önemli bir yerleşim merkezi olarak gelişmesinde TEM otoyolu ile çevresindeki sanayi ve iş alanlarının önemli bir etkisinin olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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GERİ
İLERİ
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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