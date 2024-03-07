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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor

Alışverişin yanı sıra sosyal hayatın da merkezi haline gelen AVM’lerde eğlence alanlarının metrekare içindeki payı yüzde 15’lere kadar çıktı.

07 Mart 2024
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor

Son dönemde alışveriş merkezlerinde sinema salonları küçülürken, yeni nesil teknolojik eğlence konseptlerine yönelik yatırımlar giderek artıyor. Son yıllarda yeni yatırımların azaldığı AVM pazarı, değişen trendleri yakalamak için dönüşüyor. 

Alışverişin yanı sıra sosyalleşme mekanı olarak da giderek daha çok tercih edilen AVM’ler artık eğlencenin merkezi oluyor. Özellikle çocuklar için yapılan özel oyun alanları öne çıkarken yeni nesil teknolojik eğlence konseptleri ve edu-taintment olarak ifade edilen eğlence ve öğrenmeyi buluşturan alanlar geniş bir kitleyi AVM’lere çekiyor.

AVM’lerdeki eğlence alanlarının payı hem metrekare hem de ciro olarak artıyor. Geçmişte bir AVM’de metrekare olarak yüzde 2 olan eğlence alanlarının payı bugün konseptle göre yüzde 15’e kadar çıkıyor. Eğlence alanlarının ciro üzerinden ise yüzde 2-8 civarında pay aldığı tahmin ediliyor. 

2022 ve 2023 yıllarında enflasyon ve öne çekilmiş talep sebebiyle, AVM cirolarında büyük artışlar yaşandığını, eğlence alanlarında da cirolarda artışlar gerçekleştiğini belirten Cushman & Wakefield TR International Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi Nesil Aybar, “Eğlence alanlarının doğrudan ciroya katkılarının yanı sıra bu alanların AVM içerisinde geçirilen vakti artırdığını, diğer mağazalar için ziyaretçi çektiğini ve bu nedenle ciroya dolaylı katkıları olduğu unutulmamalı” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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