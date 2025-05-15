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Avrupa merkezli girişim programı

İTÜ ARI Teknokent, SEEDBridge projesi ile sosyal, yeşil, dijital ve kadın girişimciliğini teşvik edecek. 2025-2028 döneminde 867 bin 850 Euro hibe desteği ile hayata geçirilen SEEDBridge, girişimcilerin uygulamalı deneyim kazanmalarına destek olacak.

15 Mayıs 2025 | 04:00
Avrupa merkezli girişim programı

İTÜ ARI Teknokent, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) Programı’nın 15’inci dönemi kapsamında SEEDBridge – Sosyal Girişimciler Değişim ve Gelişim Programı ile uluslararası girişimcilik ekosistemine katkı sağlanmaya devam ediyor. SEEDBridge projesi, girişimcilerin rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir çözümler üreten ve gelişmiş çözümleri destekleyen bir değişim programı olarak tasarlanıyor.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Girişimcilik Akademisi (Yunanistan), COCIN Cantabria (İspanya), CESIE (İtalya), Chernihiv Ticaret ve Sanayi Odası (Ukrayna), Norveç İş Melekleri Ağı NorBAN (Norveç) gibi güçlü ortaklarla yürütülen projenin Türkiye irtibat noktası ise İTÜ ARI Teknokent oldu. Proje 2025-2028 yılları arasında, 867 bin 850 Euro hibe ile desteklenerek Avrupa’nın girişimcilik ve inovasyon ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak.

UYGULAMALI DENEYİM FIRSATI

SEEDBridge projesi kapsamında İtalya’da düzenlenen 34. Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) Networking Toplantısı’na katılım sağlayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “SEEDBridge ile genç girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkararak, küresel ölçekte başarı hikayelerini yazmaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi Avrupa’da temsil ederek genç girişimcilere rehberlik ediyor ve onları uluslararası iş dünyasında daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

SEEDBridge projesine, iş aşamasında olan veya en fazla üç yıldır faaliyet gösteren yeni girişimciler ile en az üç yıldır işletmesini yöneten uluslararası girişimciler katılabiliyor. Projeye dahil olan yeni girişimciler, uluslararası bir işletmede uygulamalı deneyim kazanma fırsatı elde ederken, ev sahibi girişimciler de nihai fikirler ve küresel iş bağlantıları ile işletmelerini geliştirme olanağı buluyor. Sosyal, yeşil, dijital ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan proje, özellikle sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleri yayılmayı amaçlayan girişimcilere yönelik destekler sunuyor. Programa katılım ve detaylı bilgi almak için EYE Programı resmi web sitesi adresi ziyaret edilebilir.

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14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
GERİ
İLERİ
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