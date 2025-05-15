Avrupa merkezli girişim programı

İTÜ ARI Teknokent, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) Programı’nın 15’inci dönemi kapsamında SEEDBridge – Sosyal Girişimciler Değişim ve Gelişim Programı ile uluslararası girişimcilik ekosistemine katkı sağlanmaya devam ediyor. SEEDBridge projesi, girişimcilerin rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir çözümler üreten ve gelişmiş çözümleri destekleyen bir değişim programı olarak tasarlanıyor.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Girişimcilik Akademisi (Yunanistan), COCIN Cantabria (İspanya), CESIE (İtalya), Chernihiv Ticaret ve Sanayi Odası (Ukrayna), Norveç İş Melekleri Ağı NorBAN (Norveç) gibi güçlü ortaklarla yürütülen projenin Türkiye irtibat noktası ise İTÜ ARI Teknokent oldu. Proje 2025-2028 yılları arasında, 867 bin 850 Euro hibe ile desteklenerek Avrupa’nın girişimcilik ve inovasyon ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak.

UYGULAMALI DENEYİM FIRSATI

SEEDBridge projesi kapsamında İtalya’da düzenlenen 34. Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) Networking Toplantısı’na katılım sağlayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “SEEDBridge ile genç girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkararak, küresel ölçekte başarı hikayelerini yazmaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi Avrupa’da temsil ederek genç girişimcilere rehberlik ediyor ve onları uluslararası iş dünyasında daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

SEEDBridge projesine, iş aşamasında olan veya en fazla üç yıldır faaliyet gösteren yeni girişimciler ile en az üç yıldır işletmesini yöneten uluslararası girişimciler katılabiliyor. Projeye dahil olan yeni girişimciler, uluslararası bir işletmede uygulamalı deneyim kazanma fırsatı elde ederken, ev sahibi girişimciler de nihai fikirler ve küresel iş bağlantıları ile işletmelerini geliştirme olanağı buluyor. Sosyal, yeşil, dijital ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan proje, özellikle sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleri yayılmayı amaçlayan girişimcilere yönelik destekler sunuyor. Programa katılım ve detaylı bilgi almak için EYE Programı resmi web sitesi adresi ziyaret edilebilir.