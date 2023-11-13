Avrupa pazarına Türkiye’den giriş yaptı

Yapılan araştırmalar, dünyada 2017 yılında yaklaşık 85 milyar dolar bir büyüklüğe sahip olan araç kiralama sektörünün 2024 yılında yaklaşık 106 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

Türkiye'de ise geçen yıl 6,2 milyar TL'lik bir hacme ulaşan sektörün bu yıl 11,4 milyar TL büyüklüğü bulması bekleniyor. Sektöre yeni oyuncu girişi söz konusu.

Son olarak da 2008 yılında Kanada- Toronto'da kurulan dünyanın önemli araç kiralama markalarından biri olan York Car Rental, Dicle Grup'un yeni şirketi DCL Kiralama ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

40 yılı aşkın bir süredir gıda, tarım, tekstil, lojistik ve otomotiv sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren ve bin 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan Dicle Grup; uzun dönem araç ve filo kiralama sektöründeki varlığını, kısa dönem kiralamada yeni şirketi olan DCL Kiralama çatısı altında YORK Car Rental markasını Türkiye'ye getirerek daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

GAZİANTEPSPOR'A SPONSOR OLDU

2023 yıl sonunda 400, önümüzdeki sezonda ise bin araç ile hizmet vermeyi hedefleyen şirket, Sabiha Gökçen

Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Antalya Havalimanı, Gaziantep Havalimanı ve İzmir Havalimanı'nda şubeler açmış bulunuyor.

2024 yılında ise İstanbul, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Adana, Mersin ve Bodrum'da 15 şube açılması planlanıyor.

Türkiye'de araç kiralama sektörünün hızlı büyüdüğünü ve 2024 yılında pazarın 17,4 milyar TL'lik bir hacme ulaşacağının tahmin edildiğini söyleyen YORK Car Rental Türkiye Genel Müdürü Ufuk Acemoğlu, "Biz de tümü 2023 model araçlardan oluşan filomuzla pastadan pay almayı hedefliyoruz.

34 marka ve 50 modelle hizmet veriyoruz. Altı ülkede 10 bin araçla faaliyet gösteren York Car Rental'ın, Avrupa'ya bizimle giriş yaptığını da söylemek isterim. Kısa dönemde bin araçlık bir hedefimiz var.

Bu da yaklaşık 1 milyar TL'lik araç yatırımı anlamına geliyor. 300'e yakın kişiye de istihdam sağlamayı planlıyoruz" diye anlatıyor. Pazara hızlı giriş yapan marka, Gaziantep Spor Kulübü'ne de sponsor oldu.

