ARA
DOLAR
38,01
0,09%
DOLAR
EURO
41,05
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3692,99
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9659,21
-0,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Avrupa pazarında büyüyecek

İşletmelerin karmaşık iş akışlarını optimize etmesine yönelik yenilikçi ürünler sunan Novus, teknolojisini Avrupa’ya taşıyor. Novus Kurucusu Rıza Egehan Asad, “Bu yıl Paris’te ofis açacağız. Saclay bölgesinde yer alacak bu ofiste AR-GE merkezi de oluşturacağız” diyor.

26 Mart 2025 | 07:52
Avrupa pazarında büyüyecek

2020 yılında Boston ve İstanbul merkezli olarak kurulan Novus, yapay zeka çözümlerini işletmelerin en kritik ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendiriyor. Finans, sigorta, sağlık ve üretim başta olmak üzere geniş bir yelpazeye hizmet veren Novus, yenilikçi ürünü Dot ile işletmelerin karmaşık iş akışlarını optimize etmesine, süreçlerini hızlandırmasına ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor. Dot’un içinde yüzlerce yapay zeka ajanı barındıran kütüphanesi ve ‘AI Agent Workflows’ gibi özellikleri sayesinde, şirketler sıfırdan bir yapı kurmak zorunda kalmadan mevcut süreçlerini hızla optimize edebiliyor. Böylece işletmeler, iş süreçlerine yapay zekayı hızlı bir şekilde entegre edebiliyor.

2025 yılında üç önemli stratejik hedefe odaklanacaklarını söyleyen Novus Kurucusu ve CEO’su Rıza Egehan Asad, öncelikle, Dot ürününü global pazarlardaki yapay zeka ajanı platformları arasında öncü bir yazılım programı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3692,99 0,16%
  • ALTIN ONS 3022,01 0,07%
  • BIST 100 9659,21 -0,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,024 0,075%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42486 -0,21674%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,21 0,0835%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0095 0,0916%
  • EURO/DOLAR 1,08 0,0649%
  • EURO/TURK LIRASI 41,0485 0,166%
  • STERLIN/DOLAR 1,29109 -0,26111%
Borsa Haberleri
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
GERİ
İLERİ
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL