Avrupa pazarında büyüyecek

2020 yılında Boston ve İstanbul merkezli olarak kurulan Novus, yapay zeka çözümlerini işletmelerin en kritik ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendiriyor. Finans, sigorta, sağlık ve üretim başta olmak üzere geniş bir yelpazeye hizmet veren Novus, yenilikçi ürünü Dot ile işletmelerin karmaşık iş akışlarını optimize etmesine, süreçlerini hızlandırmasına ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor. Dot’un içinde yüzlerce yapay zeka ajanı barındıran kütüphanesi ve ‘AI Agent Workflows’ gibi özellikleri sayesinde, şirketler sıfırdan bir yapı kurmak zorunda kalmadan mevcut süreçlerini hızla optimize edebiliyor. Böylece işletmeler, iş süreçlerine yapay zekayı hızlı bir şekilde entegre edebiliyor.

2025 yılında üç önemli stratejik hedefe odaklanacaklarını söyleyen Novus Kurucusu ve CEO’su Rıza Egehan Asad, öncelikle, Dot ürününü global pazarlardaki yapay zeka ajanı platformları arasında öncü bir yazılım programı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.