Ayvalıklı kadınlardan ilham veren hikayeler

Türkiye’nin ilk ticaret odalarından Ayvalık Ticaret Odası, dokuz meslek grubunun altında 1860 üye sayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü odalarından da bir tanesi. Ayvalık Ticaret Odası’na bağlı Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ayvalık Rose Stone Cafe’de Ayvalık’ın başarılı iş kadınlarını tanıttı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Ayvalık Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İrem Erhan, “Ayvalık’ta kafanızı nereye çevirseniz bir kadın dokunuşuyla karşılıyorsunuz. Bazen bir üretici bazen bir sanayici bazen bir işletmeci olarak karşınıza çıkıyorlar. Ne de olsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ derken, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da kadın istihdamı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uçar, “Kadınlarımız girişimcilik konusunda oldukça hevesliler. 41 ülkede 42 binden fazla kişiyle yapılan bir araştırmaya göre kadınlar, hayallerinin peşinden gitmek, maddi bağımsızlığa kavuşmak, iş-yaşam esnekliğini artırmak ve dünyada fark yaratmak amacıyla girişimci olmak istiyor. Türkiye özelinde de kadınların yüzde 60’ı kendini girişimci olarak tanımlıyor. Z kuşağında ise bu oran yüzde 88’e çıkıyor. Yine her 10 kadından 6’sı kendisini girişimci olarak görüyor. Bu oranlar oldukça mutluluk verici. Özellikle de kentimiz Ayvalık için… Pandemiyle birlikte nüfusu artan ve giderek kurumsal hayattan uzaklaşıp yeni bir iş hayatına açılmak isteyenlerin uğrak noktası oldu Ayvalık. Bugün iş dünyasının içerisinde yer alan pek çok kadın Ayvalıklı… Yeni gelen genç nüfusun teşviklerle kendi girişimcilik öykülerini yazarak hem kendilerine hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz” dedi.

‘YÜZYILLIK MARKA TESCİLİ ALDIK’

Sabuncugil Tarım Ürünlerinin Sahibi Deniz Sabuncugil:

“Yüzyıllık bir hikayede yer almaktan çok mutluyum. 5. kuşak geliyor bizden sonra. İş yaparken karşılaştığım ilk şey telefonu her açtığımda ismimim de aynı zamanda bir erkek ismi olmasından ziyade beni erkek zannetmeleri oluyor. Çünkü zeytin ve zeytinyağı işi sanki erkeklerin yapması gereken bir işmiş gibi algılanıyor. Oysa kadın her işte yer alabilir. Duyusal analiz, coğrafi işaret ve tadım konularında kendimi geliştirip, bir sonraki nesle daha iyisini bırakmaya çalışıyorum. Yüzyıllık marka tescili aldık.”

‘İSTİHDAMIMIZIN YÜZDE 85’İ KADIN’

Iam İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi Anonim Şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Özdenal:

“TOBB Girişimci Kadın Gücü Yarışması “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket Birincisi”yim. Aynı zamanda iş geliştirme hocasıyım ve bu alanda da 3 tane kitap yazdım. İş geliştirmek için maddi dayanak olmadığına inanıyorum. Kendi tesislerimi kurarken de dayanışmanın gücüne inandım. Ayvalık Ticaret Odası’na destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Beyaz kağıt geri dönüşümü konusunda 40 ülkeye ihracat yapıyorum. Kağıt alanında İzmir, Sakarya ve Gaziantep tesislerimle 20 bin ton kağıt işliyorum. Kadın istihdamını sağlayan en önemli sanayi kuruluşlarından biriyiz. Çünkü istihdamımızın yüzde 85’i kadın ağırlıklı. Zorlu şartlardan geçtik. 6 defa fabrikamız yandı. Bunun en büyük nedeni geri dönüşümün tam olarak bilinmemesi. Geri dönüşümü anlatmak üzere çalışmalarımız devam ediyoruz.”

‘BU DÜNYADA ÜRETİLMEYEN TEK ŞEY TOPRAKTIR’

Onursel Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Nuriye Hatice Yeşilkaya:

“Biz üçüncü kuşağız. Ayvalık Ticaret Odası’na bu çatı altında bizi her zaman destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Zeytin satmak için beklerken babam, “O zaman kendi hikayeni yaz” dedi. Sürdürülebilir bir tarım için marka kentimiz Ayvalık’ın daha iyi bir yere gelmesi için çiftçilerimize markalaşmayı öneriyorum. Benim babamın hiç oğlu olmadı. O zaman oğlan çocuğu olmayanı çocuktan saymıyorlardı. Babama “Kızın evlenir, senin malların da dağılır” dediler ama babam bana inandı. Benim yol haritam çiftçinin markalaşması. İşimiz de bu yönde. Sanayileşmeden daha butik olarak çalışıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri satıyoruz sadece. Bu yıl da ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu dünyada üretilmeyen tek şey topraktır. Çiftçimizin markalaşmasından yanayım. Bir de küresel ısınma var. Çiftçi markalaşarak kendi ürününü kendi satmak zorunda.”

‘İŞ HAYATINDA KADINLARIN YER ALMASI İÇİN AİLELERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK’

Aktaşlar Ayvalık Gıda İnşaat Petrol Ürünleri ve Katı Yakıtlar Yönetim Kurulu Üyesi İrem Aktaş:

“İkinci kuşağım. 93 doğumluyum. Yöneten değil, dönüştüren olduğumu düşünüyorum. Çekirdekten yetiştirildim. Benim için önemli olan bir gün bu bayrağı devralacağımı düşünmemdi. Bayrağı devralmam, sürekliliği sağlamam olacaktı. Biz daha çok erkek egemen bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ben bu sektörde babam tarafından her zaman “Sen de yapabilirsin” denilerek yetiştirildim. Erkek çocuklarını işe getirmek isteyen insanların aksine babam hep aksini söyledi. İlk yönetimi devraldığımda “Ben şimdi ne yapacağım?” dedim. Herkesin hayatında devrim yarattığı gün vardır. Benimkisi de mezun olduğum gün oldu. İşe başladığımda çalışanların yüzde 90’ı erkekti. Önce onlara varlığımı kabul ettirdim sonra ekip kurdum. Ailelere burada çok büyük rol düşüyor. Benim ailemin bana desteğiyle bu bayrağı devam ettirebiliyorum.”

‘ZEYTİN ATLASI ÇIKARMAK ÜZERİNE ÇALIŞMAMIZ VAR’

Başka Bir Eğitim Mümkün Kooperatifi Yürütücüsü Esra Başak

“Kar amacı gütmeyen kooperatif konumundayız. Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye’deki bütün zeytin coğrafyasında ikimle mücadeleyi etkin kılacak tarımsal mücadeleyi konu alıyoruz. Projemiz 3 sene devam edecek. Şu an ilk senesi tamamlandı. İki senemiz daha var. Ayvalık Ticaret Odasıyla birlikte slow oil tarzı bir konseptimiz var.Zeytin atlası çıkarma hedefimiz var, bu çeşitliliği koruyan.”