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Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Banka hisselerinde ‘Şimşek’ hesabı

İlk çeyrekte bankalarda kârlılığın beklentilerle uyumlu gerçekleştiği görülüyor.

11 Haziran 2023
Banka hisselerinde ‘Şimşek’ hesabı

Yeni ekonomi yönetimiyle bankalara ilişkin yasal düzenlemelerin kalkacağı beklentilerinin düşük çarpanlı ve iskontolu banka hisselerini destekleyeceği öngörülüyor. 

Portföylerde bankalara da yer verilmesi önerilirken en çok Akbank, Garanti, YKB beğeniliyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) 2023 ilk çeyrek bilanço sezonu geride kaldı.  2022’de para politikalarında ağırlıklı olarak bankacılık sektörüne kârlılık sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesiyle rekor kârlar elde edilmişti.  Ancak 2023, ‘bankacılık için öngörülemeyen bir yıl’ olarak tanımlanıyordu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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