  • Evde bakım yardımında yeni düzenlemeye gidilmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği’nde yapılan güncellemelerle uygulamaya ilişkin bazı şartların sadeleştirildiğini ve gelir hesaplamasında engelli vatandaşlar lehine düzenlemelere gidildiğini duyurdu.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlık yapılan düzenlemelerle ilgili, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeyle neler değişecek?

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yeni düzenlemeyle ikamet edilen konut dışında sahip olunan diğer konutlar için, konutun kirada olması halinde yalnızca elde edilen kira bedeli hane gelir hesabına dahil edilecek.

Konutun kirada olmaması durumunda ise yalnızca rayiç bedel üzerinden gelir hesaplaması yapılmaya devam edilecek.

Dükkanlar açısından da benzer bir düzenleme yapıldı. Kiraya verilen dükkanlar için artık yalnızca kira geliri dikkate alınacak.

Önceki yönetmelikte yer alan kira geliri ile rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına da son verildi.

Dükkanın kiraya verilmemesi halinde ise rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacak.

Depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri taşınmazlarda yapılan değişiklikle, bu taşınmazlardan zirai, ticari veya kira geliri elde edilmemesi halinde takdir edilen rayiç bedel, gelir elde edilmesi halinde ise yalnızca elde edilen gelirlerin toplamı hane gelirine dahil edilecek.

Önceki yönetmelikte, engelli araçları da dahil olmak üzere hanedeki tüm binek araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir olarak hesaplanırken, yeni düzenleme ile hanede bir adet binek araç bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi mevzuatında belirlenen parasal limiti aşan kısmın 120'de biri dikkate alınacak.

Sosyal ve eğitim destekleri açısından da hane lehine düzenlemeler yapıldı. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecek.

