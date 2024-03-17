Bankalardan girişimciye destek yağmuru

Yeni fonlar, programlar ve destekler sunmaya hazırlanan sekiz bankanın 2024 yılı planlarını araştırdık.

Girişimcilik ekosistemi dinamik bir alan. Kendini yenileyen, dönüştüren girişimciler rekabette ayakta kalabiliyor. Bankalar da imalattan sanayiye, eğitimden yazılıma pek çok sektörde faaliyet gösteren girişimcileri destekliyor.

Her ölçekten erken aşama girişimin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelerine ivme kazandırılması hedefiyle programlar yürüten bankalar, yenilikçi fikirlerin, sürdürülebilir bir işe dönüşmesi ve gelişmesi için farklı destekler sunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.