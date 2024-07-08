Başardık ama sonuçlarını görmek için erken

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘başardık’ diyerek duyurdu, gri listeden çıkışımızı. Burada “peki neden girdik bu gri listeye?” tartışmasını yapmayacağım. Bundan sonra ne olacağına odaklanmak daha doğru olacak. Gri listeden çıkışın Türkiye ekonomisine ve piyasalarına olumlu etkilerinin olacağı muhakkak. Bu sayımızda hem gri listeden çıkışın etkilerini, hem de enflasyondaki düşüş trendinin piyasalara yansımasını mercek altına alan bir piyasa kapağı ile karşınızdayız.

Uzmanlara göre gri listeden çıkılması, yabancı yatırımcının güvenini artırırken sadece portföy girişi şeklinde değil, doğrudan yatırım şeklinde de uluslararası sermaye girişlerini hızlandırabilecek bir adım. Ancak kanaatime göre bunun için daha zamana ihtiyacımız var. Ülke ekonomisinde hala çok belirsizlik var. İş dünyasıyla yaptığımız görüşmelerde önemli bir sıkışıklıktan bahsediliyor. Konkordatolarda artış eğilimi, batak ama yüzdürülen kredilerde sona gelinmesi gibi risklere dikkat çekiliyor. Değerli TL ile birlikte ihracat artışında yavaşlamaya dikkat çekiliyor. Burada Türkiye’nin kredi notunun ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin 4-5 basamak altında olduğunu da ayrıca hatırlatmam gerekiyor.

Tüm bunlara rağmen TL varlıklara ilgi artmaya devam etse de, mevcut durumda carry trade imkanının sürmesiyle özellikle yabancı yatırım bankalarının sabit getirili menkul kıymetleri biraz daha öne çıkarttığını gözlemliyoruz. Yazı İşleri Müdürümüz Gözde Yeniova Saylak ve muhabirimiz Ceren Oral Balaban’ın kapak haberini okumanızı, yatırımlarınıza yön verirken özellikle tavsiye ediyorum.

Değerli okurlar, bu hafta dergimizde sağlık sektörünün önündeki önemli bir soruna dikkat çektik. Avrupa Birliği (AB) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği olan ‘MDR CE’ belgesi duvarı var. Bu belgeye sahip olmayan tıbbı cihaz üreticilerinin üretim ve satış yapması mümkün olmayacak. Editör arkadaşımız Özlem Bay Yılmaz’ın haberinde bu konuyu detaylıca ele aldık.

Keyifli okumalar.

Sağlıkla kalın.