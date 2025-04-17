Belirsizliğe rağmen küresel ticaret büyüme yolunda

ABD gümrük tarifelerinin ise yeni pazarlara açılmak için fırsat olabileceği ifade ediliyor.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Lojistik sektörünün önde gelen global markalarından DHL Group, dünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 2024 yılında yaklaşık 84,2 milyar Euro gelire sahip olan şirket, büyümesini sürdürüyor. Global çapta yatırımlarını devam ettiren şirketin hızlı hava kargo taşımacılığı sunan şirketi DHL Express’in son yatırımı olan Güney Amerika’daki en gelişmiş yeni hava merkezi, Meksika’daki Querétaro şehrinde açıldı.

120 MİLYON DOLAR YENİ YATIRIM

120 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen bu proje, üç kat altyapı genişletmesi ve otomasyon teknolojilerini artırmayı içeriyor. Biz de Ekonomist dergisi olarak hem bu merkezin açılışını hem de basın toplantısını Meksika’da takip ettik.

Başlangıçta günde 40 ton işleme kapasitesiyle faaliyete geçen Querétaro havalimanındaki bu merkez, birden fazla aşamada genişletildi ve yükseltildi. İnsansız ve otomasyon yardımıyla son teknolojilerin kullanıldığı merkez, sektörde inovasyonun sağlanmasına da bir örnek. Bu yatırımla birlikte tesis şu anda 30 bin metrekarenin üzerinde bir alana yayılıyor, 44 otomatik kargo taşıma hattına ve saatte 41 bin sevkiyat elleçleme kapasitesine sahip. Bu genişlemeyle birlikte, Bajío-Central bölgesi ile ülkenin hem kuzeyi hem de güneyi arasındaki teslimatları kolaylaştırmak için yeni hava ve kara yolları planlanıyor.

GLOBAL TİCARETTE BÜYÜME SÜRECEK

Yeni merkezin açılışının yanı sıra DHL’in New York Üniversitesi Stern School of Business iş birliği ile hazırladığı global ticaretteki önemli eğilimlerin kapsamlı bir analizini sunan DHL Trade Atlas 2025 raporunun da lansmanı yapıldı. Jeopolitik gerilimler ve yaygın tarife artışlarına ilişkin endişeler karşısında rapor, yaklaşık 200 ülke ve bölgeyi kapsayan veri destekli içgörüleri içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl yeniden seçilmesinin ardından gelecekteki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sürüyor. Ancak DHL Trade Atlas 2025, küresel ticaret büyümesinin son dönemde yaşanan aksaklıklar karşısında şaşırtıcı derecede dirençli olduğunu vurguluyor. ABD gümrük tarifelerini artırma kampanyasına başlasa bile bu büyümenin devam etmesi bekleniyor.

GÜMRÜK DUVARLARI NASIL ETKİLER?

2019-2024 yılları arasında yüzde 2 büyüyen global mal ticaretinin 2024’ten 2029’a kadar yıllık bileşik yüzde 3,1 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Bu oran, kabaca GSYİH büyümesiyle uyumlu olmakla birlikte, önceki 10 yıla kıyasla ticaret büyümesinde mütevazı bir artışı temsil ediyor. Yeni ABD yönetimi önerdiği tüm tarife artışlarını uygulasa ve diğer ülkeler misilleme yapsa bile, küresel ticaretin önümüzdeki beş yıl içinde çok daha yavaş bir hızda da olsa büyümesi bekleniyor.

Rapora göre, ABD-Çin ticaret savaşı, Covid-19 salgını ve Ukrayna ve Gazze’deki savaşların neden olduğu önemli ticaret kesintilerine rağmen bunların hiçbiri küresel ticaret hacimlerinde sürekli bir düşüşe yol açmadı. Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde ticaretin büyümesi için hala önemli bir potansiyel olduğunu söyleyen DHL Express CEO’su John Pearson, konuyla ilgili şunları anlatıyor: “Uluslararası ticaretin 2008 mali krizi ve Covid-19 salgınından gümrük tarifeleri ve jeopolitik çatışmalara kadar akla gelebilecek her türlü zorluğa karşı koymaya devam ettiğini görmek etkileyici. Günümüzün küresel iş ortamında DHL, maliyet ve risk arasında dengeli bir yaklaşım oluşturarak müşterilerin tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmelerine yardımcı olabilir ve bu zincirlerin hem verimli hem de güvenli olmasını sağlayabilir.”

Bu dayanıklılığı destekleyen temel faktörün son zamanlarda ticaret engellerindeki artışların sınırlı kapsamda olması olarak gösteriliyor. Ticaret yaptırımları, Rusya’nın Ukrayna’yı tam ölçekli işgalinin ardından arttı ve ABD-Çin ticaretine yönelik yeni kısıtlamalar çoğalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, dünyadaki çoğu pazar tarihsel olarak yüksek düzeyde açık olmayı sürdürüyor.

TİCARET BÜYÜMESİNDE YENİ LİDERLER

2024 ve 2029 yılları arasında dört ülkenin hem hız hem de ölçek bakımından ticaret büyümesinde ilk 30’da yer alacağı tahmin ediliyor. Bu ülkeler: Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Filipinler. Hindistan, ayrıca Çin (yüzde 12) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (yüzde 10) ardından üçüncü en büyük mutlak ticaret artışı tahminine sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Başlıca dünya bölgeleri düzeyinde, 2024’ten 2029’a kadar en hızlı ticaret hacmi artışının yüzde 5 ile yüzde 6 arasındaki yıllık bileşik büyüme oranlarıyla Güney ve Orta Asya, Sahra Altı Afrika ve ASEAN ülkelerinde olacağı tahmin ediliyor. Diğer tüm bölgelerin yüzde 2 ila yüzde 4 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Çin dışında tedarik zincirini çeşitlendirip ticaret hacmini büyüten ilk 20 ülke arasında Türkiye de yer alıyor.

İş ve ticarette toparlanmanın devam etmesini beklediklerini söyleyen DHL Express CEO’su John Pearson, Rusya ile Ukrayna’da ve Ortadoğu’da Gazze’de iyi bir şeyler olmasını umduklarını ifade ediyor. Bu iki sorunun dışında enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve pandemi sonrası navlun fiyatlarında normalleşmenin de olduğunu kaydediyor. Devam eden bazı tarife konuları göz önüne alındığında bu yıl hepsinin ilk yarıda gelmeyebileceğini ama gelse bile bunun şirketlerin diğer şirketlerle ticaret yapma boyutunu etkileyeceğini ifade eden Pearson, "Bu durumda bu pazarlar ve şirketler başka ülkelerde de başka müşteriler bulmaya çalışacaklar" diyor.

JOHN PEARSON DHL EXPRESS CEO’SU

“Türkiye pazarı büyüyor, yatırıma devam edeceğiz"

İYİ BİR KONUMDAYIZ DHL Exspress açısından tüm endüstrilere hizmet veriyoruz, e-ticaret, yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri çok aktif bir endüstri ve ayrıca yeni enerjiye odaklanıyoruz. Türkiye pazarı büyüyor ve bu büyümeden yararlanmak için çok iyi bir konumdayız. Dubai, Güney Afrika, Kolombiya, Brezilya, Mısır, Filipinler, Vietnam, Tayland, Çin, Malezya ve Endonezya pazarlarımızda da aynı şekilde. Dolayısıyla bu ülkeler daha hızlı büyürse yeni enerji, yaşam bilimi, e-ticaret, KOBİ’ler tarafında büyüyeceğiz.

GÜÇLÜ BÜYÜME VAR Türkiye, her zaman en hızlı büyüyen pazarlarımızdan biri olmuştur. Yurt içi işlere Türkiye’ye ve MNG Kargo’ya yatırım yaptık, böylece Türkiye’de bir iş satın aldık. Tedarik zinciri, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve yurt içi ekspres bakış açısıyla Türkiye’de iyi kurulmuş durumdayız. Bu pazarda her zaman çok güçlü bir büyüme yaşadık. Türkiye’den küresel merkezlere veya bölgesel merkezlere iyi bir yetenek ihracatı yaptık. Bizim için çok önemli ve gelecek için çok önemli bir pazar ayrıca çok iyi bir ulusal havayolu ile oldukça erişilebilir durumda.

"STRATEJİK PLANIMIZ VAR" Türkiye için uzun vadeli stratejik planlarımız var. Yurt içi satın almamız stratejik önceliklerimizden biriydi. Şimdi yüksek kalite sağlamak ve insan kaynağına bakmak, benim önceliğim çünkü orada çok iyi durumdayız. Yeni havalimanındaki küresel merkeze büyük yatırımlar yaptık ama bu büyük bir yatırımdı ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü burası hızlı büyüyen bir ülke, bu yüzden bu hikayede yer almak için çok iyi.