Beş tane daha petrokimya tesisi gerekli

2022'yi 33 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmaya hazırlanan kimya sektörünün 2023 hedefi 35 milyar dolar. Sektörün yeni yüzyılda beş tane daha petrokimya tesisine ihtiyacı var.

Türkiye ekonomisine en büyük katma değer sağlayan sektörlerden biri olan kimya sektörü, 2023 yılına da umutla giriyor.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Sektör, 2022 yılının 11 ayında 30,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Yılı 33 milyar doların üzerinde ihracat rakamı ile birinci olarak tamamlamayı hedefleyen kimya sektöründe TOBB sanayi verilerine göre, toplamda 13 bin 357 kayıtlı üretici bulunuyor ve yaklaşık 652 bin kişi istihdam ediliyor.

Sektör, 2022 yılı 11 aylık dönemde gerçekleştirdiği 30,7 milyar dolar ihracat ile 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 büyüdü.

Emtia fiyat artışları ile kilogram başı ihracat birim değeri artışı, ihracatı pozitif etkiledi. 2021 yılında 11 aylık dönemde kilogram başı ihracat birim değeri ortalama 0,91 dolar iken bu yılın 11 aylık döneminde bu değer ortalama 1,17 dolara yükseldi.

2022'de en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Lübnan, Rusya, Almanya, Güney Afrika, İspanya ve Irak olarak yer aldı. Sektörün hedef pazarlarından olan ABD'ye ihracat 2022'de ikinci sıraya yükselirken, 2021 'de 26'ıncı sırada ye alan Güney Afrika, geçtiğimiz yıl sekizinci sıraya çıktı.

YUMURTALIK FIRSATI

2023 yılında sektör ihracatını 35 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yüzde 7'nin üstünde büyüme öngördüklerini belirtiyor.

Ülkemizde beş tane daha petrokimya yatırımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Pelister, Cumhurbaşkanlığının Adana Yumurtalık Bölgesi'ni, 'Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi' olarak ilan ettiğini hatırlatıyor.

Bu bölgede petrokimya ile ilgili yatırımların başladığını vurgulayan Pelister, "Hem ana yarı mamulleri üretmek hem de mamul üretimi ile beraber entegre teknoparkları orada kurmak için bir fırsat oldu. Devletimizin bölgeye önemli teşvikleri bulunuyor. Yumurtalık'ın önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en önemli petrokimya endüstri bölgesi olacağını öngörüyoruz" diyor.

YATIRIM HAMLESİ

Pelister, 2023 yılında aralarında Almanya, ABD, BAE, Birleşik Krallık, Brezilya, Filipinler'in bulunduğu ülkelere, 23 milli katılım organizasyonu, altı ticaret heyeti organize etmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.

Pelister, "2019'da hazırladığımız ülkemizde üretilmeyen 50 milyon dolar ve üzerindeki ithal edilen kimyevi ürünleri, hammaddelerini içeren Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzda yer alan ve ülkemizde üretilmesi uygun olan 103 ürünün 98'i Hamle Programı'na alındı.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte Hamle programında desteklenen yatırımların en kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz" diyor.

SEKTÖRÜN ÖNÜNDEKİ RİSKLER

Resesyonun stagflasyona dönüşmesi riskiyle birlikte, yatırımların hızla azalması ve sektörün üretim ve ihracatında azalması söz konusu olabilir. Özellikle enerji maliyetleri sektör açısından önemli bir sıkıntı oluşturuyor.

Sektörün en çok ihracat yaptığı Avrupa Birliği'nde yaşanacak enerji ve ekonomi krizi risk oluşturuyor. Avrupa'nın yeşil mutabakat kapsamında uygulayacağı sınırda karbon vergisi vb. uygulamalar için sektörün hızla hazırlanması gerekiyor.