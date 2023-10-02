Beş yılda ciroyu ikiye katlayacak

Seçil Kauçuk, yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu yıl 70 milyon Euro ciro hedefleyen şirketin CEO’su Fatih Kotan, “Hedefimiz, yatırım ve satın almalarla büyümemizi sürdürmek ve beş yıl içinde 160-170 milyon Euro ciroya ulaşmak” diyor.

Bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan Tarsus merkezli Seçil Kauçuk, kauçuk sızdırmazlık elemanları üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından.

620 çalışanı olan şirket; yapı, altyapı, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine ürün tedariği sağlıyor. Üretiminin yüzde 65’ini başta yapı ve altyapı sektörlerine olmak üzere ihraç eden şirket geçen yılı 55 milyon Euro ciro ile kapattı.

Bu yıl şirketin hedefi, başta otomotiv ve beyaz eşya alanlarındaki büyüme ile birlikte ciroyu 70 milyon Euro’ya çıkarmak.

Seçil Kauçuk CEO’su Fatih Kotan, “Hedefimiz beş yıl içinde yeni yatırımlar ve fırsat çıkarsa satın alma ile 160-170 milyon Euro bandında bir şirket büyüklüğüne ulaşmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.