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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Beymen yeme içme sektörüne giriyor

Lüks moda perakendesinin önemli oyuncularından Beymen, yeme içme sektörüne girmek için harekete geçti. Beymen çatısı altında Artisan Hospitalty Grup isimli bir iştirak kuran şirket, ilk markası Blender Cafe’yi Galataport’ta açmaya hazırlanıyor.

05 Haziran 2024 | 17:01
Beymen yeme içme sektörüne giriyor

Son dönemde dünya genelinde lüks moda perakende markaları yeme içme sektörüne yönelik yatırımlarıyla öne çıkmaya başladı. Bu trendi yakından takip eden Türkiye’de de lüks perakendenin önemli oyuncularından Beymen, yeme içme sektörüne girdi. Beymen çatısı altında Artizan Hospitalty Grup isimli bir iştirak kuran şirket, farklı konsept ve markalarla büyümeyi hedefliyor.

SONBAHARDA RESTORAN GELİYOR

Beymen CEO’su Elif Çapçı, “Lüks pazarında deneyim önem kazandıkça yeme içmenin de önemi artıyor. Dünyada lüks modanın önde gelen markaları restoranlar açıyor. Kiminin otelleri var. Beymen için yeme içme yeni bir alan değil. Çok uzun yıllardır mağazalarımızda çeşitli firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de devam ediyor. Bir süre önce bu konuya yeni bir soluk getirmek için farklı bir oluşuma gittik ve Beymen’in altında Artisan Hospitalty Grup isimli bir iştirak kurduk” diyor. 

Bu iştirakin ilk konsepti Blender Cafe oldu. Önümüzdeki günlerde Galataport’ta açılması planlanan Blender Cafe’nin yanı sıra şirketin ikinci konsepti için de çalışmalar sürüyor. 

Beymen’in dünya çapında isimlerle çalıştığı ilk restoranı Zorlu Center’da sonbaharda açılacak.  

Farklı farklı konseptler ve isimlerle büyüyeceklerini söyleyen Elif Çapçı, “Önümüzdeki aylarda yeni lokasyon ve konseptleri duyacağınız hareketli bir alan olacak. Sayıdan ziyade içerik ve deneyime odaklanacağız ama farklı konseptler geliştireceğiz” diyor. 
 

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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