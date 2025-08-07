ARA
Bilim, tarım ve girişim güçlerini birleştirdi

Küresel nüfus artarken iklim değişikliği, su kıtlığı ve toprak verimliliğinin azalması gibi sorunlar tarımı yeni bir evreye taşıyor. Bu yeni evrede yalnızca çiftçinin değil, bilim insanlarının, teknoloji girişimcilerinin ve özel sektörün de sorumluluğu artıyor.

07 Ağustos 2025 | 08:20
Bilim, tarım ve girişim güçlerini birleştirdi

Tam da bu nedenle Bayer, tarım ve sağlık alanlarında yenilikçi fikirleri teşvik etmek için 2018’den bu yana ‘G4A Girişim Hızlandırma Programı’nı sürdürüyor. Sekizinci yılında devam eden program, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimlere hem kaynak hem rehberlik sağlıyor.

Ekonomist’in 20 Temmuz - 02 Ağustos 2025 tarihli sayısından

Gıda güvenliğini sağlamanın ve sürdürülebilir tarım sistemleri kurmanın artık küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bayer Türkiye Tarım Ürünleri Ülke Müdürü Onur, “Dijital tarım teknolojileri, yenilikçi bitki koruma çözümleri ve doğru bilgi aktarımıyla bu dönüşüme öncülük ediyoruz. G4A programıyla, bu vizyonu taşıyan girişimcilerin önünü açıyor, sahada ölçülebilir etki yaratmalarını sağlıyoruz” diyor.

Bugüne kadar 47 girişime mentorluk, hibe ve iş birliği desteği sunan G4A, girişimcilik ekosistemine toplamda yaklaşık 10 milyon TL’lik katkı sunmuş durumda. Bu yıl programa seçilen girişimler arasında yer alan Tarlis Teknoloji, otonom tarım robotlarıyla verimliliği artırmayı hedefliyor. Yapay zekâ ve ses tanıma teknolojileriyle doktor-hasta iletişimini geliştiren MediTechLabs ile dijital sağlık danışmanlık platformu HiDoctor da desteklenen yenilikler arasında.

Bu girişimler yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal etki odaklı. Dijital tarım uygulamalarıyla kaynakları daha verimli kullanmak, gıda üretimini optimize etmek ve çevresel ayak izini azaltmak temel öncelikler arasında.

HİBRİT ÇEŞİTLER GELİŞTİRİLİYOR

Bayer, Türkiye’deki üretim ve ihracat kapasitesini artıran yatırımlarla da dikkat çekiyor. Bursa’daki tohum üretim tesisi ve Gebze’deki bitki koruma ürünleri fabrikası ile 20’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Antalya’daki AR-GE merkezi ise çevresel değişimlere dayanıklı hibrit çeşitlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Tarımın geleceği, toprakla sınırlı değil. Verinin, algoritmanın, iş birliğinin ve vizyonun katkısıyla şekilleniyor. Girişimciliği teşvik eden, bilgiye dayalı çözümleri sahaya taşıyan her adım, yalnızca verimi değil, umudu da artırıyor.

0
