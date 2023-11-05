Bilim yolculuğuna markalardan destek

Bilime destek, bir anlamda geleceğe yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu bilince sahip olan şirketler, Türkiye'nin bilim yolculuğundaki gelişimini teşvik etmek amacıyla farklı programlara imza atıyor.

Türkiye'nin bilim yolculuğundaki gelişimini teşvik etmek amacıyla şirketlerin ve vakıfların bilim insanlarına verdikleri destekler her geçen yıl artıyor. Eczacıbaşı Topluluğu, Aydın Doğan Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Yıldız Holding bilime verdikleri destekle öne çıkıyor.

Önceki hafta Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959'da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Dr. Nejat F Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 64'üncü yıl töreni gerçekleşti. Eczacıbaşı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Eczacıbaşı Topluluğu, kültür-sanat, eğitim, spor ve bilim alanında desteklerine devam ediyor" dedi. 100 yıllı aşkın bir geçmişe sahip olan dünyanın önde gelen güzellik şirketi L'Oréal Grup da bu konuya eğilen firmalardan biri.

Bu yöndeki desteklerini 21 yıldır Türkiye'de de sürdüren grup, kadınların bilimde ve özellikle üst düzey pozisyonlarda yer alma oranının, karşılaştıkları cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık nedeniyle oldukça düşük seviyede olması gerçeğinden yola çıkarak bilim kadınlarını destekliyor.

PROGRAM 21 YILDIR SÜRÜYOR

Bilimde cinsiyet eşitliğini savunan L'Oréal Türkiye, genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 'Bilim Kadınları İçin' programını yürütüyor.

Tekno-güzellik şirketi, bu yıl projenin kapsamını genişleterek, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversiteli genç kadınların eğitimine de destek olacak. Kadınların bilimde ve özellikle üst düzey pozisyonlarda yer alma oranı, karşılaştıkları cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık nedeniyle oldukça düşük seviyede bulunuyor.

Bundan yola çıkan 'Bilim Kadınları İçin' programı, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor.

Bilime olduğu kadar bilimsel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine de ihtiyaç duyulan bir dönemde araştırmacıları teşvik eden, destekleyen ve far-kındalık yaratan programda burs kazanan kadınlar, aldıkları destekle bilim dünyasında cam tavanları kırıyor.

120 BİLİM KADININA DESTEK

Program, 21'inci yıldönümünde Türkiye'nin her yerindeki bilim kadınlarından yoğun ilgi gördü. 'Yaşam ve Çevre Bilimleri' ve 'Fiziki Bilimler' olmak üzere iki kategoride yapılan başvurular, bağımsız UNESCO jürisi tarafından değerlendirildi.

Kapsamlı ve yenilikçi bilimsel araştırmalarıyla gelecek vadeden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan bilim kadınları; Doç. Dr. Açelya Yılmazer Aktuna, Doç. Dr. Begüm Yarar Kaplan, Doç. Dr. Feyza Kazanç Özerinç ve Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar ödüle layık görüldü.

Her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150 bin TL destek almaya hak kazandı. Türkiye'de bugüne kadar 120 genç kadın bilim insanına umut vaat eden projelerinde destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Bir 'Uluslararası Mükemmellik Ödülü'müz var ve dördü üst üste olmak üzere beş bilim kadınımız 'Uluslararası Yükselen Yetenek' seçildi. Hepsiyle gurur duyuyoruz" diyor.

