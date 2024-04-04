Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yılmaz: “Biyodizel üretimine başlayacağız”

Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilen Nagihan Yılmaz’ın kurduğu DG Doğru Geri Kazanım aracılığıyla toplanan bitkisel atık yağdan yıllık 16 bin ton biyodizel üretiliyor. Yılmaz, bu yıl hayata geçecek yeni tesisle üretim ve ihracata başlayacaklarını söylüyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda Türkiye’nin Kadın Girişimci Ödülü’nün sahibi DG Doğru Geri Kazanım’ın kurucusu Nagihan Yılmaz oldu.

Türkiye’de 81 ilin tamamından bitkisel atık yağ toplayan Yılmaz, sözleşmeli olduğu 30 binin üzerindeki atık üreticisine, dokuz lisanslı ara depolama alanı ve 11 şube ile hizmet veriyor. Nagihan Yılmaz ile girişimcilik öyküsünü ve büyüme planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.