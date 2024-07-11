BonVeno’nun en hızlı büyüdüğü ülke Türkiye oldu

Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci unvanıyla 1990 yılında faaliyete başlayan Metro Türkiye, market ve yeme içme çözümlerini buluşturan yeni konsepti BonVeno’yla Türkiye geneline yayılacak. 2025 yılında 100 mağazaya ulaşmayı planlayan şirket, Anadolu şehirlerine açılacak. Öncelikle Metro Türkiye’nin olduğu şehirlerde büyümeyi planlayan şirket, orta vadede ise franchise vererek büyümeyi hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla toplam 350 milyon TL yatırım planlayan markanın yıl sonunda 50 mağazaya ulaşması hedefleniyor.

Beş yıl içinde ise 1.000’den fazla mağaza açmaya ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “İlk BonVeno mağazamız geçen yıl haziran ayında Bostancı’da açıldı. Bostancı, yalnızca bizim değil aynı zamanda dünya genelinde de açılan ilk BonVeno mağazası. Arka arkaya kapılarını açan mağazalarımızla yine dünyada en hızlı yayılımı gösteren BonVeno ülkesi, Türkiye oldu. Hedefimiz yeni mağaza yatırımları ile daha fazla kişiye ulaşmak” diyor.

Dünyada Çekya ve Romanya gibi ülkelerde BonVeno mağazaları açıldığını söyleyen Özkan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ülke olmaya devam edeceğini belirtiyor.

400 KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK

Market ile yeme içme çözümlerini Buluşturan BonVeno perakende sektöründe farklılaştığı noktalara değinen Eda Özkan, “Mağaza kapılarımızı 07.30 itibariyle misafirlerimize açıyoruz. 22.00’a kadar onlara ‘hoş geldiniz’ demeye devam ediyoruz. Büyüklüğü 85 ila 200 metrekare arasında değişen mağazalarımızda 2 bin 500 ila 3 bin çeşit ürün bulunuyor. Örnek vermek gerekirse; meyve sebzeler mevsiminde olmasının yanı sıra Metro’nun kalite ve güvencesiyle reyonlarımızda yer alıyor. Aynı zamanda Metro farkıyla yüzde 100 izlenebilirlik imkanıyla reyonda gördüğünüz bir elmanın, mağazaya ulaşana kadar olan yolculuk bilgisine sahip olabiliyorsunuz” diyor. Hali hazırda yaklaşık 150 kişiye istihdam yaratan BonVeno, yıl sonuna kadar bu rakamı 400’e çıkartacak.

YEME İÇME ALANI VAR

BonVeno, şehir yaşamında zaman kazandıran pratik çözümlerle farklılaşıyor. Gıdadan ev ve kişisel bakım ürünlerine tüm temel ihtiyaçları müşterilerine sunan BonVeno, aynı zamanda her öğün için pişmiş ya da pişime hazır ürünler sunuyor. Marka, bu lezzetleri, mağaza içinde ve dışında yer alan oturma alanlarında tüketebilme imkânı veriyor.

