Borsada yükseliş trendi sürecek mi?

Yüksek enflasyon ve negatif reel faiz, yatırımcıları borsaya çekti ve TL yatırım araçları içinde getiri açısından alternatifsiz kalan BİST, 2022’yi rekorla kapattı.

2023’te BİST’te yükseliş trendinin seçime kadar sürebileceği, olası kâr realizasyonlarının ise ‘alım’ fırsatı verebileceği kaydediliyor.

2022 yılı kayıtlara; Borsa İstanbul (BİST) tarihinin en kazançlı ve bereketli yıllarından biri olarak geçti.

Özellikle son çeyrek, borsada rekorların sürekli olarak yenilendiği, yeni zirvelerin arka arkaya görüldüğü bir dönem oldu.

“Borsa İstanbul’un 2022 Performansı” başlıklı tablomuzda; borsanın 2022’deki dönüm noktalarını ve yaşanan gelişmelerin BİST’in seyrine etkilerini inceleyebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.