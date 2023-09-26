Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor

E-ticaret pazarıyla birlikte hareketlenen kargo sektörü, 2023 yılı için yüzde 60'lık büyüme hedefi koydu. Satın almaların arttığı sektör, 2023 yılında 7 milyar 660 milyon sipariş teslim edecek. Elektrikli araçlara geçiş için de yatırımlar hızlandı.

03-16 Eylül 22023 tarihli sayıdan

Son yıllarda e-ticaretteki artışla büyüme ivmesini hızlandıran kargo sektörü, 2023 yılına yeni yatırım hamleleriyle giriyor. Yurt-dışına açılmak için harekete geçen kargo şirketleri diğer taraftan elektrikli araçlara geçiş için hazırlık yapıyor. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'nin rakamlarına göre 2022 yılında e-ticaretten kaynaklı sipariş adetlerinde yüzde 43'lük bir artış yaşandı.

2022 yılında 4 milyar 787 milyon sipariş teslim edildi. 2023 yılı için ise yüzde 60'lık hacim artışı hedefi koyan sektör, 7 milyar 660 milyon e-alışveriş paketini dağıtmayı planlıyor.

Yüksek enerji maliyetleri, bakım maliyetleri ve finansal dalgalanmalar nedeniyle zorluk yaşayan sektör, akaryakıt fiyatlarındaki artış gibi dalgalanmaların etkisini minimize etmek için yakıt tasarrufu sağlayan teknolojileri ve daha verimli rota planlamalarını kullanarak operasyonel maliyetlerini optimize etmeye çalışıyor.

SATIN ALMALAR ARTIYOR

Girişimcilerin yanı sıra büyük grupların rekabet ettiği sektörde son dönemde de satın almalar dikkat çekiyor. Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan'ın kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan'da kargo hizmeti vermeye başladı.

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla büyümesine hız vermeye hazırlanan MNG Kargo, Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ve dünyada 200'ü aşkın ülkeye, 850'den fazla şube, 29 aktarma merkezi ve 14 bölge müdürlüğüyle kapıdan kapıya teslim hizmeti sunuyor.

"2023 yılındaki ajandamız oldukça kapsamlı" diyen MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, sürdürülebilirlik çalışmalarından operasyonel mükemmelliğe, yeni yatırımlardan e-ticaret çözümlerine kadar birçok başlık üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

Sürdürülebilirlik, MNG Kargo'nun stratejik yol harita-sında kritik bir rol oynuyor. Dağıtım altyapısının ekolojik etkisini minimize etmek amacıyla elektrikli araç yatırımlarına yakın zamanda başlayan şirket, bu alana yatırım yaparak filosunu genişletecek.

1 MİLYAR TL YATIRIM

2023 yılında 19 yeni şube açan ve birim sayısını bin 300'e çıkartan Yurtiçi Kargo'nun ise ajandasında ilk olarak, sürdürülebilirlik konusunda daha etkin adımlar atmak amacıyla planladıkları yeşil lojistik projeleri ve enerji verimliliği çalışmaları bulunuyor.

Ayrıca, tedarik zinciri yönetimindeki yenilikçi yaklaşımları güçlendirmek adına yeni projeler üzerinde de çalışıyor. Önümüzdeki bir yıl içerisinde altı büyükşehirde yeni nesil otomasyon teknolojileriyle donatılmış aktarma merkezleri inşa etmeyi hedefleyen şirket, operasyonel projeler için 1 milyar TL'ye yakın yeni yatırım planlıyor.

Yurtiçi Kargo, 300'ün üzerindeki mevcut aracıyla, Türkiye'de en fazla elektrikli araca sahip olan kargo şirketi. Bu konuyla ilgili yatırımlara da devam ettiklerini belirten Yurtiçi Kargo genel Fatih Önyol, "Yurtiçi Kargo olarak sürdürülebilirlik, iş stratejimizin temel taşlarından biridir.

Bu bakış açısıyla hareket ediyoruz ve lojistik sektörünün çevresel etkilerini minimize etmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Elektrikli araçlar dışında şubelerimizle ilgili de bazı adımlar atıyoruz proje tam ola-rak şekillendiğinde konuyla ilgili ek bir açıklama yapacağız" diyor.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURACAK

DHL Group bünyesinde yer alan DHL Express Türkiye, 2022 yılını çift haneli büyümeyle kapattı. Türkiye'de gelir bazında yüzde 59'luk pazar payına sahip olan şirket, 250 civarında olan servis noktalarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Kayseri'deki ofise 420 bin Euro yatırım yapan şirket, İstanbul Yenibosna'da da 388,7 bin Euro yatırımla hizmet merkezini devreye aldı.

Eylül ayı itibarıyla Denizli'deki yeni hizmet merkezini açmaya hazırlandıklarını söyleyen DHL Express Türkiye CEO'su Volkan Demiroğlu, "Merkezimizde altı adet elektrikli araç şarj altyapısı var ve kendi elektrik enerjisini karşılayan güneş enerjisi santrali kurulu. DHL Group da Türkiye'ye duyduğu güvenle yatırımlarını sürdürüyor" diyor.

Operasyo-nel mükemmelliği artırmak için 2025 yılına kadar dijitalleşmeye grup olarak 2 milyar Euro yatırım planlanıyor. 'Ekspres hava taşımacılığı' işi yapan şirketin İstanbul Havaalanı'ndaki Gateaway binası 135 milyon Euro ile Avrupa ağındaki en bü-yük yatırımlardan biri oldu.

Burada 42 bin metrekarelik bir alan var. Yatırım bedelinin yüzde 30'unu teknolojik altyapıya harcandı. Hibrit araçlar kullanan şirketin filosunun yüzde 30'u alternatif yakıtlı araçlardan oluşuyor. Türkiye filosundaki elektrikli araç sayısı 29'a çıktı. DHL Group 2030'da elektrikli araç sayısını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

2021 yılında kurulan Koç Topluluğu markası Sendeo, 2023'ün ilk yarısında gönderi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre üç buçuk kat artırdı. İstihdamı da bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 55'in üzerinde artış gösterdi. 400 kişiyle başladığı yolculukta bin 800 kişiyi geçen şirket, 81 ildeki 10 transfer, 23 dağıtım merkezi ve bin 600'ün üzerinde Sendeo teslimat noktasıyla hizmet veriyor.

Yatırımlara da hız kesmeden devam eden şirketin odağında; kolaylık, ilk temasta çözüm sunma ve self servisleştirme & dijitalleşme var. 2022 yılında 360 milyon TL yatırım yapan şirket, Koç Topluluğu markalarından Ford'un e-transit araçlarını filosuna ilk dahil eden kargo şirketi oldu.

Filoyu elektrikli araçlarla güçlendirerek operasyonu çevreye duyarlı hale getirmeye devam edeceklerini belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, "Teknolojisini geliştiren, operasyonunu mükemmelleştiren ve nitelikli insan kaynağına sahip olan şirketler fark yaratacak.

Elbette kargoculuk emek yoğun ve verimli maliyet yapısına sahip olan bir sektör. Akaryakıt fiyatları her sektörü olduğu gibi bizi de etkiliyor. Bu noktada maliyetlerimizi daha kısa dönemlerde değerlendiriyor, müşterilerimize optimum faydayı sunmak için çalışıyoruz" diyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ARTIYOR

2023 yılını iki katın üzerinde büyümeyle kapatmayı hedefleyen Kargoist, Avrupa Yaka-sı'nda saatte 13 bin paketin üzerinde ayrıştırma yapabilecek sorter sisteminde kurulu olduğu yeni bir teknoloji üssü kurmaya hazırlanıyor. Hemen takibinde aynı şekilde Anadolu Yakası'nda yer alan aktarma merkezini de büyütmeyi planlayan şirket, Ankara Aktarma merkezine sorter sistemi kuracak.

Kargoist'in kurucularından İshak Temel, hizmet verdikleri il sayısını da 81'e çıkartacaklarını söylüyor. Sürdürülebilirlik tarafında da hem akıllı hem de esnaf teslimat noktalarında öncü firmalar ile anlaşmalar yapan şirket, sektörde ilk kez scooter ile dağıtım yapmaya başladı.

Buna ek olarak bir ilde komple elektrikli araçla dağıtım üzerinde çalışmalar yapan şirket, kargobox kutuları ile teslimatlarda elektrikli araç kullanımını yüzde 25'in üzerine çıkartmayı planlıyor. Yakın dönem içerisinde Fransa dağıtımları için test yaptıklarını belirten Temel, 2024 içerisinde yurtdışı paketleri kendi dağıtım sistemi ile dağıtan bir yapıya dönüşeceklerini söylüyor.

ATİLLA ALVER / HEPSİJET GENEL MÜDÜRÜ

“VERİMLİLİĞİ ARTIRAN ÇÖZÜM GELİŞTİRDİK”

"Hepsiburada’nın bir iştiraki olarak, e-ticaret müşterilerinin teslimat beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla 2017 yılında faaliyete geçen HepsiJet, 2022 yılında 343 milyon TL'yi aşkın bir ciro elde etti. Türkiye'nin en büyük ilk beş kargo şirketinden biri olan HepsiJet'i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık.

Şu anda yaklaşık bin 600'ün üzerinde aktif dış müşterimiz bulunuyor ve 2024'te dış müşterilerimizin sayısının daha da artmasını hedefliyoruz. Buna ek olarak HepsiXL ile 81 ilde hizmet veriyoruz; bazı illerde randevulu teslimat hizmeti vermeye de başladık. Bu hizmetin kapsamını artırmaya çalışıyoruz. Kargo siparişlerinin teslimatında verimliliği artıran yeni bir çözüm geliştirdik.

‘Çok araçlı rota optimizasyonu' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. HepsiJet AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Çok Araçlı Rota Optimizasyonu ile kuryelerin günlük toplam seyahat mesafesinde yüzde 8 azalma ile ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca CO2 salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Mobil ve web uygulamalarıyla kullanıcıların teslimat yönetim sistemine erişim sağlamalarına imkân tanıyan bu inovasyon, siparişlerin alıcı tarafından belirlenen zaman aralığında teslim edilmesine olanak sağlıyor."