Bungalov ve Tiny House trendi yaygınlaşıyor

Pandemiyle hayatımıza giren izole tatil anlayışı turizmde bungalov ve tiny house trendini geliştirdi. Günümüzde Antalya'dan Bolu'ya, Çanakkale'den Sakarya'ya kadar Türkiye'nin birçok kentinde bu alana yapılan yatırımlar hızla artıyor.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

İzole tatil akımı villa kiralamayla popülerleşirken, son yıllarda daha uygun fiyatlı alternatifler olan, tiny house ve bungalov turizmi öne çıkıyor. İstanbul'un çevresinden Antalya'ya Balıkesir'den Kırklareli'ne kadar birçok kentte bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla tiny house ve bungalov'larda tatil yapmak mümkün.

Deprem korkusuyla bireysel tiny house ve bungalov yatırımları da artarken, Edirne'de tarım arazilerinin tehdit altında olması nedeniyle bu yatırımlar yasaklandı. Yoğun ilgi nedeniyle tiny house ve bungalov turizminde çeşitlilik ve rekabetin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, 12 ayı boyunca talep gören bungalov ve tiny house'lara olan talebin sonbaharla birlikte artığını söylüyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar hafta sonunu, resmî tatilleri yaz sezonu dışında da değerlendirip kent hayatına kısa bir vermek için bungalov ve tiny house'ları tercih ediyorlar.

Arama motorlarında geçtiğim yıla oranla bu yıl bungalovların aranma hacminin yüzde 81 artığını belirten Sivrikaya, şöyle devam ediyor: "Bungalov tatilinin gözde destinasyonu Sapanca'da fiyatlar Eylül 2022'ye kıyasla yüzde 86 arttı, haziran-eylül döneminde fiyat artışı yüzde 98 oldu.

Ülkemizde popülerleşen bungalov turizmi, alternatiflerin çoğalmasıyla bu yıl tatilcilerin soğuk havalarda favorisi olacak. Artan talebi karşılayabilmek için sayfamızda listelediğimiz bungalovlara yenilerini ekleye-rek tatilcilerin bütçelerine ve tatil planlarına en uygun alternatifi bulmalarını sağlıyoruz."

SAPANCA LİDER KONUMDA

Bungalov ve tiny house dendiğinde akıllara ilk olarak büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla Sapanca gelirken, onu Karadeniz ve Çanakkale izliyor. Turizm bu türünü doğa ile iç içe yerlere yönelmeyi, denizdense oksijene doyabilecekleri orman manzaralarına karşı konaklamayı sevenler tercih ediyor.

Eylül ayında Neredekal.com üzerinden yapılan bungalov aramalarında yüzde 26,56 ile İstanbullular başı çekerken onu, yüzde 15,67 ile Ankaralılar ve yüzde 11,60 ile İzmirliler takip etti. Bungalov'un önemli destinasyonu Sapanca'ya yönelik arama yapanların yüzde 21,68'ini 45- 54 yaş grubu, yüzde 21,42'sini 35-44 yaş grubu, yüzde 20,65'ini 25-34 yaş grubu ve yüzde 20'sini 18-24 yaş arası gençler oluşturdu.

Bungalov araması yapan kişilerin demografik dağılımında ise yüzde 34,55 ile en çok bungalov aramasını 18-24 yaş arası gençler yaparken onları yüzde 32,73 ile 25-34 yaş arası genç yetişkinler ve yüzde 32,73 ile 35-44 yaş arası yetişkinler takip ediyor.

İnsanlar kısa dönemli tatillerinde ulaşıma ücret ödemek yerine konaklamaya ödeme yapmak istiyorlar. World Deluxe Sapanca adıyla iki etaplı bungalov projelerinin olduğunu belirten Lens Yapı CEO'su Mert Kutlu, yüzde 70'i yabancı yüzde 30'u yerli turistten oluşan bir profile hizmet verdiklerini, insanların daha çok dışarıda vakit geçirmek istediklerini, rafting, ATV gibi aktiviteler yaptıklarını söylüyor.

Kutlu, Kırklareli ve Ordu'da yeni proje geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını vurguluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teşviklerin yanı sıra ve belli bir adedin altında bungalov tarzı işletmelerin yapılmasına izin vermeyen düzenlemeler yapması gerektiğine dikkat çeken Kutlu, kontrolsüz işletmeler nedeniyle turizmde itibar kaybı tehlikesinin bulunduğunu belirtiyor.

YATIRIM PLANLARI

Bu alanda yeni yatırım arayışları da devam ediyor. Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, doğa ve alternatif turizm çalışmaları yaptıklarını, Orhangazi'de tiny house yatırımı yapma konusunda araştırmalarının olduğunu söylüyor.

Bursa'nın sahil şehri kimliğini öne çıkarıp yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamaya yönelik çalışmalar planladıklarını belirten Ölmez, "Orhangazi ekonomisi için sadece sanayi değil, turizm de çok önemli. Yako House olarak ekoturizm kapsamında tiny house yatırımıyla istihdama, ekonomiye ve bölge turizmine katkı sağlamak istiyoruz" diyor.

Yasal düzenlemelerin yapılmadığı bu alanda Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde altı kişi yaşamını yitirirken önümüzdeki dönemde bu tesislere yönelik düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme Kıdemli Müdürü Erdem Akyol, bungalov, tiny house'la-rın son dönemde yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini ancak sektörde bu tarz kaç adet işletme olduğu ve kaçı ruhsatlı/izinli olduğuna dair veri bulunmadığını söylüyor.

Sel felaketleri sonrasında yaşanan olumsuz gelişmelere dikkat çeken Akyol, "Gün geçtikçe yeni tesisler oluşturuluyor, yeni felaketlerde mal ve can kayıpları artabilir. Bu nedenle tüm paydaşlar yani işletmeciler, konaklayan misafirler ve ilgili idare açısından şeffaf ve denetlenebilir bir turizm çeşitliliği için acil bir yasal düzenleme yapılmalı" diyor.

AV. ELVAN KAKICI SİMSEK

KAKICI & ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU KURUCU ORTAĞI

“YASAL DÜZENLEME YAPILMALI”

“2634 Sayılı Kanunda 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile konaklama ve plaj işletmelerine Turizm İşletmesi Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Tiny house ve bungalovları ticari amaçla kullanan yerler bu kapsamda.

Turizm İşletmesi Belgesi başvurusunda sunulmak için başvuru öncesinde Belediye veya İl Özel idareden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınmalı. Bungalov turizmi yapanlar, bungalovlarla alakalı yasal bir düzenleme olmamasından yararlanıp tesislerini faaliyete geçiriyor.

Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde altı kişi tatil için gittiği bungalovda hayatını kaybetmiş, Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştı. Bungalovları ruhsata aykırı inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti.

Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için bir an önce turizm amaçlı bungalov ve tiny house'lara ilişkin yasal bir düzenleme getirilmeli, denetimler sıklaştırılmalı, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli."