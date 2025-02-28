Temelleri 1976 yılında atılan erkek giyim markası BİSSE, butik üretimle büyümesine hız kattı. Portekiz’den ilham alarak üretim hattını 100 milyon TL yatırımla yenileyen şirket, 2025 yılında iki kat büyüme hedefi koydu.

Bu sistemi Portekiz ziyareti sonucunda kurmaya karar verdiğini söyleyen BİSSE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, “Yolum, Portekiz’e düşünce meslek icabı birkaç yer gezme imkânı buldum. Gördüm ki butik üretim ve çalışan şartlarının iyileştirilmesi, üretimi maksimize edebiliyor. İstanbul’a döner dönmez ilk işim planlama yapmak oldu. Öncelikle üretim hattımızı butikleştirmek adına yatırım planı hazırlayıp makine parkurumuzu yeniledik. Bu kapsamda geçen sene 100 milyon TL yatırıma imza attık” dedi. Butik üretim konseptiyle günde 3 bin adet gömlek üretmeye başlayan BİSSE, yalnızca kendi mağazalarında ayda 50 bin adet gömlek satıyor.

Toplam satışların yüzde 50’sinin gömlekten geldiğini belirten Mustafa Kefeli, “Tekstil ihracatında kurdan ötürü zor günler yaşanıyor olsa da kaliteli üretim sayesinde aylık ciromuzun yüzde 30’u ihracattan geliyor. Bugün Çin hariç Asya’daki tüm ülkelere, Avrupa’da da Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye, okyanusun diğer tarafında da ABD’ye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

2025’TE YÜZDE 100 BÜYÜME HEDEFİ

Mağaza sayısını 30’a çıkartan şirket, bu süreçte de mağazaların alanlarını yüzde 25 büyüttü. Böylelikle geçen sene cirosunu yüzde 30 artışla 400 milyon TL’ye çıkarttı. Bu sene alanları 200 – 300 metrekare arası değişecek 10 yeni mağaza açmayı planlayan şirket, fabrikada istihdamı yüzde 50 artıracak. Ciro bazında yüzde 100 büyüme hedefleyen BİSSE’nin odağındaki konulardan biri de e-ticaret olacak. Şirket, e-ticaretin yüzde 50 olan payını yüzde 80’e çıkartmayı hedefliyor.

İhracatta ve tekstil sektöründe daralmanın devam ettiğini belirten Kefeli, ihracatın toparlanması için kura müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de üretim pahalı olduğu için yurtdışında üretime yönelenlerin Türkiye’ye geri döneceğini belirten Kefeli, “Bu ülkelerde üretim yapmak kolay değil. Hem kültür farklı hem de para kazanınca iş yapmak zorlaşıyor, çakallar artıyor. İktidardan yana ilişkileriniz olmazsa devam edemezsiniz. Biz her zaman yerli üretimden yanayız. Fiyat odaklı büyümüyoruz, ulaşılabilir lüks ürünler üretiyoruz bu sayede rekabet edebiliyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞANLAR İÇİN ORGANİK MUTFAK KURULDU

Portekiz’de ilham aldıkları bir başka noktanın çalışan şartlarının iyileştirilmesi olduğunu aktaran Mustafa Kefeli, bu konuda her bir çalışana özel sağlık sigortası yaptıklarını, organik bir mutfak kurarak günde en az yedi çeşit yemek çıkardıklarını, aydınlatma gibi konularda iyileştirme yaparak daha ferah bir çalışma ortamı oluşturduklarını ve en önemlisi de çalışanların gelirlerini artırdıklarını söyledi. Kefeli, BİSSE’nin bin kişilik bir aile olduğunu, mağazalardaki çalışanların yüzde 35’inin, üretim tarafındaki çalışanlarında yüzde 50’sinin kadın olduğunu belirtti.