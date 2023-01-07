Büyüme yine yenilebilir enerjiden gelecek

2022 sonu itibarıyla Türkiye'de ulaşılacak elektrik kurulu gücü 104 bin MW civarında olacak. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan gelecek. 2023'te bu yılki gibi bir ek kapasite gelir ve nükleer de devreye alınabilirse kurulu gücün 111 bin MW'ı bulması bekleniyor.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'deki toplam elektrik kurulu gücü 3 bin 929 MW artarak 2021 yılı sonu itibarıyla 99 bin 820 MW'a ulaşmıştı. 2022 sonu itibarıyla da Türkiye'de ulaşılacak kurulu güç büyüklüğü 104 bin MW civarında olacak. Bu yıl yaklaşık 3 bin 100 MW gücünde santral devreye alınmış durumda.

Bunun büyük kısmı da yenilenebilir enerji alanında gerçekleşti ve toplam kurulu güçte yenilenebilir kaynakların payı yüzde 54 oldu.

Geçmiş yıllarda yapılan projeksiyonlarda 2023 yılı için nükleer de dahil büyüme öngörüleri yapılmıştı. Şayet gelecek yıl da bu yılki gibi bir ek kapasite gelir ve nükleer de devreye alınabilirse kurulu gücün yaklaşık 111 bin MW'ı bulması bekleniyor.



EKİPMAN ÜRETİMİ

Artık tüm ilgili ana ekipman imalatçılarının da Türkiye'nin 1,5 milyar Euro'luk ihracat hacmiyle rüzgar enerjisi tedarik zincirinde Avrupa'nın en güvenilir ortağı konumunda olduğunu kabul ettiklerini belirten Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, "2023'te de bu pozisyonumuzu daha da güçlendirmek ve ihracat rakamlarımızı artırmak amacıyla konumumuzu vurgulamaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını rüzgar sanayisi için 'Yatırım Yılı' ilan ediyoruz" diyor. Sektörde ciddi hareket yaratan enerji depolama, hidrojen ve deniz üstü rüzgar gibi yeni alanların da gündemlerinde yer tuttuğunu dile getiren Erden, "Hidrojen ve deniz üstü rüzgar konularının gelecek yıl gündemimizde önemli yer tutacağını düşünmekle beraber, 2023 yılında bu alanlarda ancak bazı yatırım planlamalarının duyurulacağını öngörüyoruz" diye ekliyor.

DEPOLAMA VE HİDROJEN

Enerjide ortaya çıkan maliyet artışlarının ve kısıntıların büyük sanayicileri kendi elektriğini üretmeye yönlendirdiğini belirten Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök ise "Lisans-sız üretime gelen bu yönelme getirilen teşviklerle birleşince lisanssızlar, enerjide 2022 senesinin en fazla yatırım yapılan alanı oldu. Burada halen birtakım sıkıntılar yaşansa da lisanssız alanındaki yatırımlar devam ediyor" diyor.

2023 yılında daha fazla öngörülebilirlik ve daha çok istikrarın yenilenebilir enerji sektörünü rahatlatacağının da altını çizen Özkök, sektörün şimdi olduğundan çok daha güçlü olmasını sağlayacak depolama ve hidrojen gibi başlıkların da 2023'te daha sık tartışılacağını belirtiyor.

MURAT ÇOLAKOĞLU / PWC TÜRKİYE ENERJİ, ALTYAPI VE DOĞAL KAYNAKLAR SEKTÖRÜ LİDERİ

“OFFSHORE’U DAHA FAZLA KONUŞACAĞIZ”

"2023'te enerji sektöründe büyüme yine ‘yenilenebilir' alanından gelecek. Yanı sıra enerji depolama konusunda ciddi yatırımlar da olacak.

Ayrıca batarya üretimi yatırımları, hidrojen üretimine dönük önce kurumsal ihtiyaçları karşılamak üzere ancak yakın vadede de uluslararası pazarlara hitap edecek şekilde oluşturulacak entegre iş modellerinin yatırıma dönüştürme çalışmaları olacak. Türkiye'de sık gündeme gelmeyen deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri de 2023 de daha fazla konuşacağımız konular arasında olacak.”