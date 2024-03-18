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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Cari dengede iyileşme sürüyor

Yeni ekonomi politikalarıyla birlikte makro ekonomik göstergelere yansıyan bir diğer değişim emaresi de cari dengede yaşanıyor.

18 Mart 2024
Cari dengede iyileşme sürüyor

 Cari işlemler dengesi yılın ilk ayında 2,56 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı dönemine göre ödemeler dengesinde iyileşmeye işaret etti.

Ocak 2023'te cari açık 10 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Aylık ödemeler dengesinde geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan iyileşmeyle beraber yıllıklandırılmış cari açık 45,4 milyar dolardan 37,5 milyar dolara geriledi.

Alt kalemlere bakıldığında, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ocakta 3,6 milyar dolar fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,4 milyar dolara gerilemiş oldu.  

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Hizmetler dengesi altında yer alan seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler ocakta 2,2 milyar dolar oldu. 

Bu arada net hata noksan kalemi bu dönemde 1,9 milyar dolar açık verirken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 661 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1,09 milyar dolar net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde ise 6,21 milyar dolar net azalış oldu.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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