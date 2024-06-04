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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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CarrefourSA büyüme modelini değiştirdi

Perakende sektörünün önemli oyuncularından CarrefourSA, yılı bin 500 mağazayla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde büyüme modelini değiştirme kararı alan şirket, gıda perakendesinin yanı sıra dağıtım, yeme içme, enerji gibi alanlara yatırımı hızlandıracak.

04 Haziran 2024 | 16:47
CarrefourSA büyüme modelini değiştirdi

 

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki 60 ilde bin 100 mağazasıyla hizmet veren CarrefourSA, yeni iş kollarına yatırım için kolları sıvadı. Son yıllarda gıda perakende tarafında bayilik modeliyle büyüyen şirket, dağıtımdan yeme içmeye farklı sektörlere yatırımları hızlandırıyor. 

Tek alanda büyüme modelinin aksine birden çok alanda doğru yatırımlarla büyüme stratejisine odaklanan şirket, küçük esnaf ve girişimciyi oyuna dahil eden bir model benimsiyor. 2020 yılında başladıkları bayilik sisteminin verdiği ivmeyle bin 100 mağazaya ulaşan şirket, 2024 yılında kendi açacaklarıyla birlikte mağaza sayısını bin 500’e çıkartmayı planlıyor. 

Organize perakende sektöründe değişim ve dönüşüm ile gelişime öncülük ettiklerine dikkat çeken CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak doğru ürünü, doğru fiyatla müşteriye ulaştıran bir şirket olmanın yanı sıra yeme içme sektörü, HORECA, bayilik, ihracat başta olmak üzere yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz” diyor. 

Son dönemde yapılan yatırımların etkisiyle şirket, gıda perakendeciliği dışı gelirlerinin toplam gelirlere oranını yüzde 15’e çıkardı. Kartallıoğlu, hedeflerinin bu rakamı beş yıl içinde yüzde 30-35’lere çıkartmak olduğunu belirtiyor.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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GERİ
İLERİ
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