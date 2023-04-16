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Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı

Çelik sektörü, indirimlere rağmen hala yüksek olan enerji maliyetlerinin faturasını ihracatta yüzde 40 kayıpla ödeyecek.

16 Nisan 2023
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı

Çelik sektörü, indirimlere rağmen hala yüksek olan enerji maliyetlerinin faturasını ihracatta yüzde 40 kayıpla ödeyecek. 

Yükselen maliyetlerin pazar kaybına neden olduğu ifade edilirken, sektör temsilcileri ithalat kotasının da hızla uygulanmasını istiyor.

Yüksek enerji maliyetleri, 2021 yılında 40 milyon tonluk üretimle Almanya’yı geçip Avrupa’da ilk sıraya yerleşen Türk çelik sektöründe moralleri düşürdü. 

Enerji fiyatlarında indirimlere rağmen hala Çin’de megavat başına 60 dolar olduğu ifade edilen maliyetlerin Türkiye’de 120 doların üzerinde olması, yıl sonu için çelik sektörünü tedirgin ediyor. 

Talep daralması, enerji maliyetlerindeki yükseklik gibi sorunlar nedeniyle Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarında güç kaybeden sektör; yılın ikinci yarısında globalde ve iç pazarda gidişatın değişmesini umut ediyor.

Geçen yılı yüzde 10 düşüşle 21 milyar dolar ihracat geliriyle kapatan sektörün bu yılki kaybının ise yüzde 40’ları bulacağı öngörülüyor. 

Geçen yıl bir ara tonu bin 400 dolara kadar çıkan sıcak rulo fiyatlarının 800 doların ardından şimdilerde 650 dolara kadar indiğini aktaran sektör temsilcileri, bu yıl Çin etkisiyle çelik satış fiyatlarının daha da düşebileceğine işaret ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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