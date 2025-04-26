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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı

Küresel araştırmalar, şirketlerin yüzde 70’inin çevresel sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ettiğini ve bu alandaki yatırımlarını hızlandırdığını gösteriyor. Bu adımlarla hem gezegenin hem de geleceğin güvence altına alınması hedefleniyor.

26 Nisan 2025 | 14:10
Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı

Dünya genelinde şirketler, sürdürülebilirlik çabalarını giderek daha fazla ön plana çıkarmaya başladı. Çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda atılan adımlar, yalnızca ekosistemi korumakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik başarıya da katkı sağlıyor. 

Deloitte’un ‘Global Sürdürülebilirlik Raporu’ da şirketlerin yüzde 70’inin sürdürülebilirlik hedeflerini iş stratejilerine dahil ettiği ve bu alandaki yatırımlarını artırdığını gösteriyor. Özellikle üretim tarafında bu trendin daha belirgin hale geldiği gözleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İLERİ
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
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