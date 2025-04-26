Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı

Dünya genelinde şirketler, sürdürülebilirlik çabalarını giderek daha fazla ön plana çıkarmaya başladı. Çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda atılan adımlar, yalnızca ekosistemi korumakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik başarıya da katkı sağlıyor.

Deloitte’un ‘Global Sürdürülebilirlik Raporu’ da şirketlerin yüzde 70’inin sürdürülebilirlik hedeflerini iş stratejilerine dahil ettiği ve bu alandaki yatırımlarını artırdığını gösteriyor. Özellikle üretim tarafında bu trendin daha belirgin hale geldiği gözleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.