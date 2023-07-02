Çiftçinin oğlu Londra Borsası’na hazırlanıyor

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, 2008'de üniversite öğrencisiyken satin aldığı şirketi bugün 420 milyon dolar ciroya sahip bir holdinge dönüştürdü. Grup, 2024'te Londra Borsası'na girmeye hazırlanıyor.

Temelleri 1999'da atılan Ukrayna Havayollarının seyahat acentası Honest Turizm'i 2008 yılında daha üniversite öğrencisiyken satın alan çiftçi bir ailenin çocuğu olan Cengiz Deveci şirketi, zaman içinde turizm başta olmak üzere inşaat, yeme-içme, taşımacılık, enerji, havacılık ve ihracat-ithalat sektörlerinde faaliyet gösteren bir gruba dönüştürmeyi başardı.

Bugün bin 500 çalışana ve 420 milyon dolar ciroya ulaşan Honest Holding, önümüzdeki dönemde özellikle yeme-içme sektöründeki yatırımlarıyla adından söz ettirecek. Grup, yeni yatırımlarıyla birlikte iki yılda bin kişi daha istihdam edecek.

LONDRA BORSASI'NA AÇILACAK

Son 1.5 yıldır Türkiye'ye getirdikleri dünyaca ünlü markalarla yeme-içme sektörüne iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyen Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, "Bir yıl, iki ay sonra yeme - içme sektöründe olan Honest Kahve şirketimizi Londra Borsası'na açacağız" diyor. Şirketin değerlemesini yaptırdıklarını, iki yıl sonra Türkiye'de de halka arz planladıklarını kaydeden Deveci, şunları söylüyor: "Ama ilk Londra'da olacak. Uluslararası bir marka olma yolunda olduğumuz için önceliğimizi böyle belirledik. Çünkü temsil ettiğimiz markaları Avrupa'ya da taşıyacağız.

Örneğin şimdi Polonya'ya gözümüzü diktik. En fazla kahve tüketiminin olduğu ülkelerden biri olan Polonya'ya Juan Valdez'i götürmeyi istiyoruz. Bulgaristan, Yunanistan pazarlarıyla da ilgiliyiz."

ÖĞRENCİYKEN GİRİŞİMCİ OLDU

Honest Holding'in kuruluş öyküsü oldukça dikkat çekici. Türkiye'de 1999 yılında Ukrayna Havayolları'nın bilet kesen acentası olarak kurulan Honest Turizm Acentası, 2008 yılında Ukrayna'daki hükümet değişimin ardından satışa çıkıyor. O dönem üniversite öğrencisi olan Deveci, daha önceki turizm acentası deneyimlerinden cesaret alarak şirketi satın alıyor.

Deveci, süreçle ilgili şunları anlatıyor: "Çalışma hayatına 7-8 yaşlarımda Kapalı Çarşı'da deri işiyle başladım. Yazları çalışarak hem okulumu devam ettirdim hem de ailemin geçimine katkı sağladım. Bu dönemde çok ciddi tecrübeler elde ettim. Çok iyi İspanyolca öğrendim.

Zamanla yeni diller de konuşmaya başladım. Rusça, İngilizce, Portekizce, İtalyanca gibi dilleri ana dil seviyesinde konuşur hale geldim. Ukrayna Havayolları'nın şirketi olan Honest Turizm Acentası'nı ise genç bir girişimci olarak, üniversite ikinci sınıftayken aldım. İsmini değiştirmedim. Ailemizde başka girişimci yok. İsparta'nın Sütçüler ilçe-sindeniz. Babam da dahil bütün ailem sütçü."

128 BİN TURİST GETİRDİ

Şirketin ilk yılı biraz zorlu geçiyor. Honest ilk yıl Latin Amerika, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin'den Türkiye'ye sadece 164 turist getirebiliyor. Zaman içinde ise bu sayı katlanarak artıyor. Öyle ki şirketin 15'inci yılı olan 2022'de 128 bin kişiye ulaşılıyor. Bu rakamla hizmet ihracatında Türkiye sekizincisi olduklarını vurgulayan Deveci, "15 yıl içerisinde turizmle alakalı yapılabilecek birçok yatırımı yaptık" diyor.

Yıllar içinde Türkiye'nin en büyük filolarından birine sahip olan şirket, 80 otobüsü ile Havaist dahil olmak üzere birçok firmanın alt tedarikçisi durumunda. Aynı zamanda tüm Türkiye'de turizm taşımacılığı da yapıyor. 2015 yılında sıcak hava balon işine de girdiklerinden bahseden Deveci, şöyle devam ediyor: "Üçü Kapa-dokya, biri Pamukkale'de olmak üzere dört balonumuz var. Ayrıca turizm alanında yedi otele ulaştık.

Pamukkale, Kapadokya, Kuşadası, İstanbul'da 'Signature' markasıyla otellerimiz var. Bir ay sonra Sultanahmet'te 50 odalı sekizinci otelimizi devreye alacağız. Transfer firmamız da var. Türk Hava Yollarının aktarmalı yolcularına hediye ettiği İstanbul turlarını biz yapıyoruz. Bu alanda ana tedarikçiyiz. THY için yılda 200 bin misafir ağırlıyoruz. Ayrıca kruvazi-yer turizm şirketimiz ve iki tane gemimiz var. Üçüncü gemimiz için de yatırım yaptık. Öte yandan kongre organizasyonu yapan bir şirketimiz bulunuyor."

ÜNLÜ MARKA AVINDA

Cengiz Deveci, turizmde belli bir hacme ulaştıkları için farklı alanlara da yöneldiklerini söylüyor. Yeme -içme ise bunların başında geliyor. İlk olarak dünyada 600 şubesi olan Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez'i 2021'de Türkiye'ye getiren şirket, üst segmente hitap eden bu markayı büyütmeyi planlıyor.

Jaun Valdez'in her yıl dünyanın en iyi ilk üç kahvesi arasına girdiğini belirten Deveci, "2022'de İstanbul, Ankara ve Bursa'da 12 şubesini açtık. Bu yıl 14 tane daha geliyor, beş yılda 80 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Paket kahve de getiriyoruz. Online satışın yanı sıra Migros, Marcocenter ve CarrefourSa'larda satılıyoruz" diyor.

Yeme-içme sektörüne yatırımlarının artarak sürdüğünün altını çizen Deveci, Starbucks, The Body Shop ve Victoria's Secret gibi markaları bünyesinde barındıran Alshaya Group'tan pastane sektöründe faaliyet gösteren Belçika menşeili Le Pain Quotidien markasını satın aldıklarını kaydediyor.

Geçen yıl aralık ayında markayı üç mağaza ile birlikte devraldıklarını anlatan Deveci, "Yerelleştirdiğimiz menüler sayesinde markanın cirosu üç katına çıktı. Göktürk, Fulya ve Emaar AVM'de yeni şubeler açacağız bu yıl. Önümüzdeki beş yılda 20 şubeye ulaşacak marka" diye ekliyor.

YEDİ RESTORAN AÇACAK

Grup son olarak, Brezilya menşeli ABD'nin bir fona tabi olan dünyanın en büyük et zincir restoranını Fogo de Chao'yu da Türkiye'ye master franchise olarak getirmiş bulunuyor. 8- 9 aydır şirket tarafından McKenzie tarafından denetlendikten sonra marka ile anlaştıklarını belirten Deveci, "10 yılda yedi restoran açacağız. İlkini eylül ayında ya Boğaz ya da Etiler'de açacağız.

Bu alanda yeni markalarla büyümemizi sürdüreceğiz. Biri pastane sektöründe faaliyet gösteren iki dünya markasıyla da görüşüyoruz" diye konuşuyor.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ MARKASI GETİRECEĞİZ”

“Geçen yıl enerji sektörüne de girdik. Güneş enerji santrallerimiz var. İtalya'da iki GES'imiz var. Paraguay'da da şimdi 100 MW GES, 40 MW depolama yatırımı yapıyoruz. Bunu da dünyanın en önemli enerji şirketlerinden İngiliz Trafigura ile ortak yapıyoruz. Kolombiya'da da hem güneş, hem hidrojen üzerine yeni bir projemiz olacak.

Ayrıca elektrikli araç ile ilgiliyiz. Önümüzdeki dönemde iyi bir elektrikli araç markasını master franchise olarak Türkiye'ye getireceğiz. Ayrıca yeme- içme sektöründe iki yeni markayla daha görüşüyoruz. Öte yandan yurtdışında Budapeşte, Prag, Belgrad ve Viyana gibi destinasyonlarda şu anda otel yatırımı için radarımızda.”

5 SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Temelleri 1999'da Honest Turizm Seyahat Acentesi olarak atılan Honest Şirketler Grubu, turizm başta olmak üzere inşaat, taşımacılık, havacılık ve ihracat-ithalat sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Holdingin kurucusu Cengiz Deveci, iş dünyası örgütlerinde de çok faal bir isim.

Deveci'nin İstanbul Paraguay Fahri Konsolosu, DEİK Brezilya İş Konseyi Başkanı, DEİK Amerika Kıtası Koordinatör Başkan Yardımcısı, DEİK Türkiye - Paraguay İş Konseyi Kurucusu, ASKON Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı ve MÜSİAD üyeliği gibi pek çok görevi bulunuyor.