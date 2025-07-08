Çocuk atıştırmalık pazarı büyüyor

Türkiye’de ise bu kategori yaklaşık 12 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip. 2024 itibarıyla bu alanda Türkiye pazarında yüzde 88’lik hacim, yüzde 7’lik tonaj büyümesi ile genel pazarın üzerinde bir performans sergilenmiş durumda. Bu kategori, atıştırmalık ve çikolata sektöründe 35 yıllık bir tecrübeye sahip olan Şölen’in de en güçlü olduğu alanların başında geliyor. Öyleki çocuk atıştırmalıkları, şirketin toplam cirosunun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.

Ekonomist’in 8 - 21 Haziran 2025 tarihli sayısından

Bu alandaki en bilinen markası Ozmo ise 25’inci yaşını kutluyor ve Türkiye’de çocuk çikolata pazarının lideri konumunda. Ozmo markasıyla çikolata, bisküvi, kek ve soğuk dolap ürünleri dahil olmak üzere en geniş çocuk ürün portföyüne sahip olduklarını söyleyen Şölen Türkiye Pazarlama Direktörü Çiğdem Tüzüner Serim, “Ozmo’yu 100’e yakın ülkeye de satıyoruz. Hatta bazı ülkelerde Ozmo, çocuk atıştırmalıklarının jenerik adı haline geldi” diyor.

OYUNLAŞTIRMA ÖNE ÇIKIYOR

Ebeveynlerin satın alım kararında ürün içerikleri ve güvenilirlik ön planda. Çocuklar ise markanın yaşattığı deneyime odaklanıyor. Bu nedenle annelere güven, çocuklara ise eğlence ve macera sunduklarını söyleyen Serim, “Sektörde doğal, katkısız ve fonksiyonel içeriklere sahip ürünlere olan talep artarken, sürdürülebilir ambalaj ve çevre dostu üretim süreçleri de öne çıktı. Atıştırmalıkların ana öğün olarak tercih edilmesi ve e-ticaretin yükselişi, bu ürünlerin erişilebilirliğini ve çeşitliliğini artırdı. Tüm bu değişimler, pazarı daha sağlıklı, bilinçli ve fonksiyonel bir yöne taşıyor.

Çocuklar için düşündüğümüzde ise deneyim yaşamak ve ‘gamification’ın (oyunlaştırma) daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Biz deOzmo olarak değişen trendleri hem ürün hem de pazarlama faaliyetleri anlamında yakından izliyoruz.” diye anlatıyor. Şölen, Ozmo’yu yalnızca bir ürün markası değil, çocukların hayatında eğlenceli bir deneyim alanı olarak konumlandırıyor. 2023’te piyasaya sürülen ‘Ozmo Adventure Land’ mobil oyunu 1 milyonu aşkın indirilmeye ulaşırken, Ozmo YouTube kanalında yayınlanan çizgi filmler de milyonlarca çocuk tarafından izlendi. Ayrıca KidZania’da kurulan Şölen Çikolata Fabrikası’nda 44 binden fazla çocuğun gıda mühendisi rolünde kendi çikolatalarını ürettiğini söyleyen Serim, “Markayla olan temas noktalarını artırmak, çocukların gelişimini destekleyecek içerikler üretmek ve oyunlaştırma odaklı projeleri yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında” diyor.