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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Cumhuriyet 100'üncü yıl özel sayısı ve Atatürk

Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bu günlerde özel bir sayı ile sizlerleyiz.

29 Ekim 2023
Cumhuriyet 100'üncü yıl özel sayısı ve Atatürk

Değerli okurlar,

Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bu günlerde özel bir sayı ile sizlerleyiz. Arşiv olarak saklamanızı umduğumuz bu dergimizin hazırlığını yaptığımız günlerde, maalesef yakın coğrafyamızda yürek burkan gelişmeler yaşandı. Zaten ülke olarak terör konusunda dertliyiz. Ukrayna-Rusya, Azerbaycan-Ermenistan derken, şimdi de Filistin-İsrail savaşı. Özellikle sivil, çocuk gözetmeksizin yapılan katliam boyutundaki saldırılar, Cumhuriyetimizin 100. yaşını buruk bir şekilde kutlamamıza neden oldu. Yaşanan bu kaos dolu günlerde Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim;

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

Sermaye birikimi az olan Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün önderliğinde sanayileşme konusunda attığı adımları, özellikle son 40 yılda artırarak devam ettiriyor. Üretim ama katma değerli üretim, inovasyon, yapay zeka kavramları, hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, işin olmazsa olmazı. 1935 yılında İsmet İnönü tarafından açılan Şişecam'ın Paşabahçe Fabrikası'nı ziyaret eden Atatürk'ün sanayileşmeye verdiği önemi şu sözleri ile hatırlatmak istedim;

"Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır."

Son yıllarda Türkiye'nin önemli okullarından mezun olmuş genç beyinlerin, başka ülkelere gitme isteğinin arttığını gözlemliyoruz. Hemen her sektörden iş insanlarının ifade ettiği bu beyin göçü, maalesef ülkemizin milli güvenlik meselelerinden biri olmaya aday. Ülkemiz dönem dönem zorluklar yaşayabilir, ancak bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu ve bu günlere gelindiğini de unutmamak ve ülkemize sahip çıkmak gerekiyor. Yurtdışında okuyan veya yurtdışına gitme niyeti olan veya giden gençlere Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarında okutmak için gönderdiği gençlere hitabını hatırlatmak istedim;

"Sizleri kıvılcım olarak gönderiyoruz. Alev olarak döneceksiniz."

Yukarıda ifade ettik, jeopolik riskler ve ülkemize etkileri

Sanayileşmenin, katma değerli üretimin önemi, gençlerimizin eğitimi ve ülkemize, ülkemizin geleceğine sahip çıkması. Daha çok konuyu burada açabiliriz. Ancak Atatürk'ün 10. yıl nutkundan bir bölümü hatırlatmak istedim;

"Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapma mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş ferah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

Son söz;

"Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içeriz."

Cumhuriyetimizin 100 yılı kutlu olsun.

Sağlıkla kalın...

 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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